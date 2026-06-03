El pueblo medieval perfecto para visitar en primavera: Conjunto Histórico-Artístico y un espectacular lago a 15 minutos

España cuenta con más de un millar de pueblos declarados Conjunto Histórico-Artístico por su gran patrimonio monumental. Puebla de Sanabria, por ejemplo, recibió esta declaración en el año 1994, un reconocimiento más que merecido.

En la provincia de Zamora, a escasos kilómetros de la frontera con Galicia, Puebla de Sanabria se alza como uno de los pueblos más auténticos y emblemáticos del noroeste peninsular, con calles empedradas, fachadas de piedra y balcones repletos de flores.

Uno de los pueblos más auténticos y emblemáticos

Castilla y León es un destino recurrente para los gallegos, destacando la comarca de El Bierzo y las provincias de León y Zamora. Su proximidad geográfica y la amplia oferta de turismo rural la convierten en una escapada habitual de fin de semana.

Entre todas las opciones posibles, Puebla de Sanabria destaca como una de las favoritas. Los motivos son evidentes: forma parte de la red de Pueblos Mágicos y atesora un valioso patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.

El Conjunto Histórico-Artístico de la localidad constituye un magnífico ejemplo de arquitectura defensiva medieval.

Castillo de Puebla de Sanabria Shutterstock

Su elemento más emblemático es el Castillo, una imponente fortaleza que da testimonio del pasado militar y también convive con la vida cotidiana del municipio, reflejada en espacios de uso cotidiano como hornacinas, chimeneas y balcones.

La fortaleza, que fue levantada entre 1477 y 1482 por los condes de Benavente sobre el mismo emplazamiento que había ocupado un castillo anterior del siglo XIII, alberga en la actualidad el Centro de las Fortificaciones, donde el visitante conoce de forma amena la historia del castillo.

Además, en la parte norte del recinto amurallado, se encuentra la Casa del Gobernador, un museo de los recursos turísticos de la población y el territorio.

La muralla de Puebla de Sanabria, por otro lado, fue construida a la par que el primer castillo. Para ello, se empleó mampostería de lajas en hiladas roscas, con mortero de cal y arena en sus lienzos orientales.

Este recinto se defendía por varios cubos y torres cuadradas, pero hoy nada queda en pie. Contó, además, con dos puertas de acceso, la conocida como de Enmedio, en la actual Calle Rúa, y otra que se abrió hacia el noreste, cerca del castillo.

Un Museo de los Gigantes y un espectacular lago a 15 minutos

Parque Natural del Lago de Sanabria Shutterstock

Situada en pleno Conjunto Histórico-Artístico, la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, del siglo XII, merece una mención especial por su valor histórico. Muy cerca de ella se encuentra la ermita de San Cayetano, casi adosada al templo, así como el Convento de San Francisco.

La visita puede completarse en el Museo de los Gigantes, que conserva la agrupación de Gigantes y Cabezudos de Puebla de Sanabria, integrada por 11 gigantes y 38 cabezudos.

Por supuesto, ningún recorrido por la zona estaría completo sin acercarse al Lago de Sanabria. Con 369 hectáreas de superficie fluvial y una profundidad que alcanza hasta los 53 metros, es el mayor lago natural de la península ibérica.

El río Tera constituye el principal sistema hídrico de entrada y salida, y a unos 2 kilómetros, por encima del Lago, el río Cárdena y el río Segundera se unen al Tera como sus primeros afluentes.

El Lago de Sanabria cuenta con varias playas de arena y piedra entremezcladas con árboles y naturaleza. A su alrededor se distribuyen numerosos campings, así como una amplia oferta de hostelería, merenderos, alquiler de barcas y zonas para disfrutar de una gran variedad de actividades y deportes acuáticos.