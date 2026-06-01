La ciudad española con ruinas históricas declaradas Monumento Nacional y abiertas al público desde este día

En pleno centro urbano de Pontevedra, las ruinas de San Domingos constituyen uno de esos rincones que sorprenden al visitante al descubrir un conjunto histórico de gran valor.

Estas ruinas son los restos de un antiguo convento gótico del siglo XIV. Forman junto a otros cinco edificios el Museo Provincial de Pontevedra y fueron declaradas Monumento Nacional en 1895.

En pleno centro urbano y declarado Monumento Nacional

Las ruinas de San Domingos son el edificio más antiguo de todos los que forman parte del Museo. Se fundó alrededor de 1282, aunque las obras del templo conservado actualmente no se iniciaron hasta 1382 y continuaron a lo largo del siglo XV.

Varios siglos después, el convento fue cerrado en 1836 debido a la aplicación de la ley de exclaustración. Se entregó a la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos de la Provincia de Pontevedra y más tarde se le cedió al Ayuntamiento para una casa-asilo.

Ruinas de San Domingos Turismo de Galicia

Cárcel de mujeres, hospicio y escuela de párvulos fueron algunos de los usos que albergó el edificio hasta el derribo de la capilla en 1864, y entre 1869 y 1870 la parte superior de la torre ubicada en la esquina sudoriental.

Diez años después, en 1880, se acordó la demolición total, pero el miembro de la Comisión de Monumentos José Casal y Lois consiguió salvar el conjunto, que en 1895 fue declarado Monumento Nacional.

Desde entonces, se han llevado a cabo diversas obras de consolidación y mantenimiento, y en la actualidad el conjunto forma parte del Museo de Pontevedra, que ofrece visitas guiadas a las ruinas desde este martes 2 de junio.

Visitas guiadas a las Ruinas de San Domingos

La Diputación de Pontevedra ha abierto una nueva temporada de visitas guiadas a las Ruinas de San Domingos. Las visitas tendrán lugar de martes a viernes a las 12:00 horas y los sábados a las 18:00 horas y se podrán reservar previamente a través de la web del Museo.

Las visitas tienen una duración de aproximadamente 30 minutos, en los que se explica la historia y el valor patrimonial del edificio, así como de las piezas allí expuestas. Son gratuitas y con reserva previa.

Además, el edificio puede visitarse también por libre hasta el 31 de octubre. El horario de apertura es de martes a sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas. Los domingos abren solo de mañana, de 11:00 a 14:00 horas, y los lunes permanecen cerrados.