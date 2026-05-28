El pueblo medieval con un balneario con aguas a 34 grados perfecto para bodas: declarado Conjunto Histórico-Artístico

Galicia ofrece la oportunidad de disfrutar de escapadas muy variadas: hoteles de lujo con todos los servicios, bungalows en plena naturaleza e incluso balnearios pensados para una estancia de ensueño, donde también es posible celebrar bodas en enclaves muy especiales.

En la provincia de Ourense destaca un pueblo de gran belleza medieval, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1971: hablamos de Allariz. Este municipio, además de destacar por su valor histórico y su belleza, cuenta con un balneario ideal para la desconexión, con aguas termales a 34 grados.

Aguas mineromedicinales en pleno encanto medieval

Eurostars Vila de Allariz Hotel & Balneario eurostarshotels.com

En la provincia de Ourense, Allariz es uno de esos lugares que sorprenden por su mezcla de historia, naturaleza y bienestar. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1971 y también Reserva de la Biosfera desde 2005, este municipio gallego ha sabido conservar su esencia medieval a la vez que se ha adaptado al turismo.

A 15 minutos en coche del centro de Ourense y a 5 minutos andando desde el casco histórico de Allariz se encuentra el Eurostars Vila de Allariz Hotel & Balneario, un alojamiento de cuatro estrellas pensado para el bienestar. Su propuesta combina hotel y balneario, ofreciendo una experiencia completa para quienes buscan relajarse en un entorno natural.

Uno de los grandes atractivos del establecimiento es su zona termal, que se ha convertido en el corazón del complejo. Allí se puede disfrutar de un circuito de aguas con diferentes espacios como piscina activa, baño de vapor, sauna seca, cabina nebulizadora y ducha tropical. También cuenta con zonas de hidromasaje, camas de agua, y espacios para relajarse al máximo, además de tratamientos personalizados como masajes.

Piscina activa de Eurostars Vila de Allariz Hotel & Balneario Termalismo Ourense

El Hotel cuenta con 39 habitaciones, "de estilo contemporáneo, decoradas con exquisito gusto y distribuidas en cuatro modalidades de alojamiento: estándar, doble con terraza, superior y suite", indican desde Termalismo Ourense. También dispone de un restaurante y una cafetería para disfrutar de una rica comida o cena, y amplios jardines de gran belleza.

En Eurostars Vila de Allariz Hotel & Balneario se pueden celebrar bodas, la oportunidad perfecta de celebrar un evento tan especial en un entorno natural de ensueño, con todas las comodidades y en donde no faltará de nada para crear un bonito recuerdo de un día tan emotivo.

La belleza medieval de Allariz

Vista general de Allariz, Ourense Shutterstock

Más allá del interior del hotel y las instalaciones de su balneario, el entorno es otro de los puntos fuertes del Eurostars Vila de Allariz Hotel & Balneario.

Allariz alberga un casco histórico maravilloso a orillas del río Arnoia, donde las calles empedradas, los puentes y los edificios de piedra conservan el encanto que te transportará a siglos atrás, motivos por los que es uno de los pueblos con más encanto de Galicia y una visita casi obligada .

Su casco histórico conserva iglesias como la de Santiago, San Bieito o Santo Estevo, además de la Plaza Mayor, considerada el corazón del pueblo. Su pasado medieval, cuando llegó a ser reconocida como "la llave del Reino de Galicia", se nota al pasear por sus calles.

Entre sus visitas imprescindibles destacan el Real Monasterio de Santa Clara, las antiguas murallas, el barrio Judío y el Monto do Castelo, desde donde se obtienen vistas panorámicas. También es emblemático A Ponte de Vilanova, de origen románico, que cruza el río Arnoia y ofrece una de las mejores postales del lugar.

A Ponte de Vilanova y el río Arnoia Shutterstock

El entorno se completa con rutas junto al río, el conjunto arqueológico de Armea y varios museos locales que, junto a sus fiestas tradicionales, hacen de Allariz una localidad maravillosa y digna de visitar.