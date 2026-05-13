El pueblo español con unas termas romanas del siglo I: aguas a 40ºC con propiedades curativas

Que Ourense es la capital termal no es ningún secreto. La provincia es famosa por sus aguas termales naturales, con instalaciones de pago y otras de libre acceso, como las que se encuentran en el pequeño municipio de Bande.

Aunque no siempre es posible disfrutar de estas termas al aire libre debido a las crecidas del río, cuando el caudal disminuye se convierten en un auténtico lujo y en un vestigio del pasado romano que todavía hoy puede seguir disfrutándose.

Un auténtico lujo al aire libre y con acceso gratuito

La zona termal de Bande es una de las maravillas secretas de Galicia que merece la pena visitar. Este conjunto, utilizado ya en el siglo I, es uno de los pocos lugares del mundo en los que uno se puede dar un baño termal gratuito con propiedades mineromedicinales.

En este sentido, a las aguas, de una temperatura comprendida entre los 36 y los 48 grados, se le atribuyen propiedades beneficiosas contra el traumatismo y las enfermedades de la piel, como la dermatitis atópica, la psoriasis y los eccemas.

#espanha🇪🇸🌴 #history #viajem #cultura #expedicaomundoemmovimento #cplp #brasileirosemportugal #netflix #adesordemqueficou ♬ The Champion - Lux-Inspira @modo_viajem.euro Netflix (A desordem que ficou) BR,PT Cenário da famosa série. Nas margens do rio Limia, ao passar pela aldeia Ourense de Porto Quintela, no município de Bande, sobrevivem os restos de um dos campos romanos mais bem conservados da Península Ibérica. É conhecido como Aquis Querquennis e foi construído entre 69 e 79 d.C., durante o reinado do Imperador Vespasiano, não como um forte para abrigar as legiões durante uma campanha de guerra, mas para albergar os soldados que construíam a Via Nova, a estrada do século XVIII do Itinerário Antonino que ligava as cidades de Astorga e Braga. #termasromanabande

El origen de estas termas se remonta a hace más de 2.000 años, en el lugar de Porto Quintela, en Bande. Sin embargo, no fue hasta 1985 cuando se recuperaron las dos primeras bañeras de este enclave.

El afloramiento de burbujas desde el fondo del agua fue clave para el hallazgo, ya que la construcción del embalse de As Conchas había anegado el valle de Limia en 1948, dejando las termas sumergidas bajo el agua.

Desde entonces, las instalaciones se han aprovechado como un balneario natural del que disfrutar tanto de día como de noche, además de haber sido objeto de importantes obras de mejora.

Es importante recordar que, pese a ser un lugar fantástico por sus propiedades curativas, la subida del agua del embalse durante varios meses limita el uso y disfrute de las instalaciones de época romana. Además, como apunte curioso, fue plató de rodaje de una de las escenas de la serie de Netflix El desorden que dejas.

Aquis Querquennis

En los alrededores de las termas de Bande se encuentra el campamento militar de Aquis Querquennis. Las legiones del Imperio Romano se asentaron en este lugar para la construcción de la Vía Nova, una antigua ruta que entrelazaba Braga con Astorga.

En los restos exhumados también se concretan un cuartel general, un valetudinarium (hospital), cinco barracones de la tropa, vías y canales de drenaje, y un sistema defensitivo, entre otras edificaciones.

El Centro de Interpretación Aquae Querquennae-Vía Nova ofrece información muy valiosa sobre los citados recursos.