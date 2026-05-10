La ruta en medio de la naturaleza llena de leyendas e ideal para hacer en familia: es muy fácil y dura 4 kilómetros

Si te gusta hacer rutas de senderismo, Galicia es tu lugar idílico. Este año vuelve a liderar la clasificación nacional de senderos azules, con un total de 72 rutas reconocidas con esta distinción.

Una de las sendas nuevas en esta clasificación es el Sendero Con da Romaíña - Con da Ventureira en Sanxenxo (Pontevedra). Es un camino de 4 kilómetros en medio de la naturaleza que es perfecto para hacer en familia o divertirse con amigos debido a su facilidad.

Nuevo Sendero Azul en Sanxenxo

Con da Ventureira Turismo de Sanxenxo

Sanxenxo incorpora un nuevo recorrido a la red de Senderos Azules con una ruta que es la combinación perfecta de naturaleza, patrimonio y tradición gallega.

El camino, de 3,985 kilómetros y dificultad fácil, puede completarse alrededor de 1 hora y 20 minutos, aunque te recomendamos tomarte tu tiempo para observar cada rincón y disfrutar de la naturaleza. Ten en cuenta que tendrás el gusto de caminar por algunos de los rincones menos conocidos de Sanxenxo.

El sendero parte desde la zona de Nantes y, en apenas unos metros, deja atrás el entorno industrial para adentrarse en zonas rurales y naturales junto a un afluente del río Chanca hasta llegar al Con da Romaíña, uno de los enclaves más llamativos de la ruta.

Con da Romaíña es una formación granítica cargada de historia y misterio. "Conjunto de grandes piedras que forman un abrigo natural que utilizaron como asentamiento los primeros pobladores de Sanxenxo", dicen desde Turismo Sanxenxo.

De hecho, en la parte superior de una de las piedras todavía se conservan marcas y huecos excavados donde se cocinaban los alimentos.

Agujero en una roca de Con da Romaíña donde cocinaban los antiguos pobladores de Sanxenxo Turismo de Sanxenxo

Pero si algo destaca de este lugar son las historias que han pasado de generación en generación. Las leyendas de Mouras siguen muy presentes en Nantes y todavía hoy muchos vecinos recuerdan relatos sobre apariciones y tesoros escondidos bajo las rocas.

Siguiendo el camino te toparás con el Pazo da Maza de Nantes, una de las construcciones tradicionales que mejor refleja el pasado rural de la zona. La ruta continúa en dirección a Padriñán atravesando zonas boscosas de eucaliptos, pinos y castaños.

El recorrido concluye en el Con da Ventureira, un punto elevado que durante años sirvió de referencia para las embarcaciones que entraban en la ría de Pontevedra y que, como manda la tradición, también tiene su propia leyenda.

La leyenda de Con da Romaíña

Con da Romaíña Turismo de Sanxenxo

Cuenta la leyenda que Manoliño, un hombre muy valiente, caminaba por una noche de luna llena junto al Con da Romaíña cuando una piedra se abrió y apareció una misteriosa mujer que le prometió un gran tesoro y él la siguió hasta una cueva llena de riquezas.

Pero de repente la mujer se transformó en una enorme serpiente y atacó a Manoliño. Él logró vencerla estrangulándola, aunque al intentar salir descubrió que la cueva se había cerrado. Quedó atrapado allí para siempre y murió junto al tesoro.