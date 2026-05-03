Esta aldea de 126 habitantes esconde una capilla a 930 metros de altura con vistas espectaculares

Cuando un turista visita Galicia, suele centrarse en los destinos más conocidos y concurridos, entre los que destaca Santiago de Compostela y su Catedral, las islas Cíes y la famosa playa de las Catedrales.

No obstante, Galicia va mucho más allá y atesora rincones de gran encanto a los que el turismo aún no ha llegado o, al menos, no lo ha hecho con la misma intensidad.

A 930 metros de altura y con vistas espectaculares

La Ribeira Sacra es, sin duda, uno de los destinos clásicos y más destacados del interior de Galicia. Situada entre el sur de la provincia de Lugo y el norte de Ourense, todavía conserva rincones por descubrir.

En Nogueira de Ramuín (Ourense), la aldea de Loña do Monte es un lugar donde reina la tranquilidad y el estrés se disipa a medida que pasan las horas.

Conocida oficialmente como San Salvador de Loña do Monte, sus vecinos -alrededor de 120, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- custodian una joya del patrimonio religioso gallego: la capilla de la Virxe do Monte.

El santuario data de la segunda mitad del siglo XVIII, tal y como indica una inscripción en su fachada con la fecha 1770. Sin embargo, un documento de 1509, citado en el libro de Emilio Duro Peña sobre el monasterio de San Pedro de Rocas, ya hace referencia a esta capilla.

Según patrimoniogalego.net, "es posible que hubiera una capilla anterior, que quizás estuviera en otra zona del monte, concretamente en el lugar de la Eirexa".

Capilla de la Virxe do Monte Turismo Ribeira Sacra

De esta construcción, destaca el camarín de la Virgen realizado en piedra, con tres arcos de medio punto. Consagrada a Santa María, se celebra una gran romería el 15 de agosto, con motivo del día de la Asunción, festivo nacional.

Pero, más allá de su posible origen y de otros aspectos, lo que realmente llama la atención son las magníficas vistas que ofrece la capilla de la Virxe do Monte. Situada a unos 930 metros de altura, brinda panorámicas excepcionales de su entorno.

La Ribeira Sacra se erige como el escenario principal y permite contemplar un paisaje que combina naturaleza y patrimonio religioso. En los días despejados, la vista se extiende hasta donde alcanza la mirada.

Otros imprescindibles

Monasterio de San Pedro de Rocas (Foto: turismo.gal)

La capilla de la Virxe do Monte se encuentra a pocos minutos del Monasterio de San Pedro de Rocas, por lo que merece la pena hacer una parada. Declarado Monumento Histórico-Artístico, su origen se remonta al siglo VI y es posiblemente el cenobio más antiguo de Galicia.

Por otro lado, el Monasterio de San Estaban de Ribas de Sil también guarda importantes elementos arquitectónicos. De hecho, es considerado uno de los conjuntos más destacados y espectaculares del patrimonio monumental de Galicia.

El monasterio es visitable de forma libre y gratuita durante todo el año en horario de 11:00 a 17:00 horas, a excepción del período de vacaciones que establece la red de Paradores, entre los meses de enero y febrero.

Y para disfrutar del paisaje de la Ribeira Sacra, el Bambán do Solpor ofrece una de las puestas de sol más bonitas de la zona. Este columpio de madera goza de una privilegiada ubicación en Nogueira de Ramuín, a 700 metros de altura.