El castillo mejor conservado de Galicia: del siglo XII, antiguo centro de poder y con jardines visitables

Galicia posee un rico patrimonio de fortificaciones y castillos medievales. Entre ellos, destaca el Castillo de Soutomaior por ser mitad fortaleza medieval, mitad palacio neogótico del siglo XIX, con unos impresionantes jardines botánicos con camelias.

Situado en el término pontevedrés de San Salvador de Soutomaior, a 15 kilómetros de Pontevedra y a 20 de Vigo, el Castillo de Soutomaior es una de las fortalezas mejor conservadas en Galicia y la excursión perfecta para este fin de semana.

Del siglo XII, antiguo centro de poder y con jardines visitables

Pousada del Castillo de Soutomaior

El Castillo de Soutomaior hunde sus raíces en el siglo XII, durante el reinado de Alfonso VII. Por aquel entonces, la construcción fue concebida como edificación fortificada de carácter militar y defensiva. Más tarde, evolucionó a fortaleza con doble recinto amurallado.

Goza de una ubicación excelente en la cima del Monte Viso, oculto a simple vista y escondido ante las posibles invasiones realizadas por mar, lo que también permitía controlar las comunicaciones de sur a norte de la provincia.

Pedro Álvarez de Soutomaior, más conocido como Pedro Madruga, fue su morador más conocido. Hizo del Castillo de Soutomaior la base de sus correrías en el siglo XV, época de máximo esplendor de la Casa de Soutomaior.

Tras varios siglos de decadencia y total abandono, el Castillo fue adquirido por el marqués de Mos a finales del siglo XVIII. Más tarde, en 1870, los marqueses de la Vega de Armijo lo transforman en residencia veraniega y construyen el parque y los jardines que lo rodean.

Desde 1982, el Castillo de Soutomaior es propiedad de la Diputación de Pontevedra, institución que ha llevado a cabo su rehabilitación y puesta a punto.

Un histórico jardín botánico con camelias internacionales

Exteriores del Castillo de Soutomaior, Pontevedra. europeanhistoricgardens.eu

El Castillo de Soutomaior es hoy un referente patrimonial, cultural y turístico de la provincia de Pontevedra. Esta imponente fortaleza alberga un espacio museístico con recreaciones en 3D, videomapping y cajas mágicas.

Mención especial merecen los jardines que rodean el recinto. El parque botánico tiene su origen a finales del siglo XIX y alberga especies procedentes de diferentes partes del mundo que se han adaptado a la tierra gallega.

De hecho, tres árboles de grandes dimensiones se han ganado un hueco en el Catálogo gallego de árboles singulares de la Xunta: una espectacular araucaria de 25 metros de altura, una cryptomeria con un tronco totalmente hueco y una secuoya roja de 41 metros de alto.

No obstante, la gran protagonista del parque es la camelia, con 300 ejemplares de 22 variedades, incluyendo especies destacadas como C. reticulata y C. japónica. Fue el primer jardín en España reconocido como Jardín Excelencia Internacional en 2012.

Cómo visitar el Castillo de Soutomaior

Existen diferentes tipos de entrada: la individual, que incluye la visita a la fortaleza y su musealización; la entrada con visita guiada al castillo de la mano de un guía especializado; y la opción que incluye también el acceso a los jardines.

Las tarifas oscilan entre los 5 y los 7,50 euros, con descuentos para personas de 65 años o más y titulares del carné joven. El acceso puede abonarse en línea o de forma presencial en taquilla mediante tarjeta bancaria.