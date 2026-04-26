El municipio perfecto para recorrer a pie: tiene un templo del siglo XX declarado Bien de Interés Cultural

Galicia alberga municipios que invitan a perderse en su interior hasta recorrer cada una de sus esquinas, maravillándote con todos y cada uno de los preciosos rincones con historia que rodean a cada localidad.

Uno de estos lugares es O Carballiño (Ourense), un lugar que, si te organizas bien, puedes disfrutar en un día de todos sus atractivos, desde conocer la villa y su historia, hasta disfrutar de su gastronomía y visitar su emblemático templo.

La belleza de O Carballiño

Parque Municipal do Carballiño.jpg carballino.gal

O Carballiño pertenece a la comarca de su mismo nombre, en Ourense, y está rodeado por el valle del río Arenteiro, afluente del Avia, y por la sierra de Faro.

Son muchas las razones por las que debes visitar este lugar, empezando por su gastronomía, siendo el pulpo el gran protagonista, siguiendo por sus aguas termales y la belleza de la localidad, hasta conocer y descubrir sus importantes templos.

Uno de sus lugares más emblemáticos es el Pazo de Banga, una antigua residencia señorial vinculada a la familia Quiroga. No se puede visitar por dentro, pero contemplar su arquitectura ya es toda una experiencia que merece la pena vivir, y mucho.

Pazo de Banga, en O Carballiño carballino.gal

Fue refugio de la escritora Emilia Pardo Bazán, quien lo utilizó como escenario en su obra El cisne de Vilamorta, al que llamaba "Balcón do Ribeiro".

Para disfrutar del aire libre, el Parque Municipal de O Carballiño es una parada imperdible. 32 hectáreas de amplias avenidas, árboles centenarios y un paseo increíble junto al río Arenteiro es lo que ofrece este lugar originario de 1928.

Otro rincón con encanto es la Pena dos Namorados, un conjunto de rocas graníticas rodeado de naturaleza y leyendas. Para los amantes de la historia, el Castro Cavadoso es fundamental. Se trata de un castillo derribado por los Irmandiños del que solo existen sus murallas.

Tratándose de Ourense, "la Capital Termal de Galicia", el termalismo también es protagonista en el municipio, con espacios como el Gran Balneario de O Carballiño, ideal para relajarse.

Gran Balneario de Carballiño balneariodecarballino.com

Y, por supuesto, no te puedes marchar de aquí sin probar su famoso pulpo, una delicia que enamora a cualquier paladar, hasta a los más exigentes. La época perfecta para degustar este manjar es el segundo domingo de agosto, día en el que se celebra la Festa do Polbo do Carballiño.

Desde el propio concello recomiendan "salir de tapas por la villa, donde tenemos muchas y muy variadas opciones", además de degustar sus vinos, "principalmente los de O Ribeiro".

El Templo de Veracruz, un emblema del municipio

Templo de la Veracruz, en O Carballiño (Ourense) carballino.gal

Desde 1995, el Templo de Veracruz es considerado un Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento Histórico Artístico. También conocido como "iglesia nueva", fue diseñado por el famoso arquitecto de O Porriño, Antonio Palacios.

Su construcción se inició en los años 40 y representa una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos y escultóricos. Algo destacable de este monumento, es que alberga el supuesto fragmento de la reliquia que llegó a O Carballiño en 1901 regalada por el Patriarca de Jerusalén, Monseñor Ludovico Piave.

La primera piedra se colocó el 26 de junio de 1943, pero tras la muerte de Palacios un par de años después, las obras no se concluyeron hasta finales de la década de 1950. Con la torre inacabada, el templo fue inaugurado al culto el 17 de septiembre de 1952.

Está construido íntegramente con materiales de la comarca de O Carballiño, en especial granito y pizarra, el Templo de la Veracruz representa la obra más grandiosa del municipio.