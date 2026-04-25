Este pueblo a unos minutos de Galicia un mercadillo gigante de 18.000 m2 y más de 250 vendedores cada sábado

La llegada del buen tiempo y de unas temperaturas cada vez más agradables invita a disfrutar de planes al aire libre. Entre ellos, los mercadillos destacan como un clásico de los fines de semana.

Cada sábado, Vila Nova de Cerveira, en Portugal, celebra el suyo, convirtiéndose en una opción perfecta para una escapada diferente y muy cerca de Galicia.

Se celebra todos los sábados del año por la mañana

Portugal es el destino internacional preferido por los gallegos. El norte de Portugal destaca por su cercanía, gastronomía y, cómo no, precios asequibles, siendo Vila Nova de Cerveira uno de los lugares más populares para escapadas de fin de semana.

Esta villa portuguesa ofrece una amplia variedad de atractivos, desde iglesias hasta miradores, pero sin duda el gran protagonista es su mercadillo semanal de los sábados.

El mercadillo de Vila Nova de Cerveira es el más conocido de la zona norte de Portugal y no es para menos. Se celebra todos los sábados del año por la mañana y en él se puede encontrar todo tipo de artículos: ropa, calzado, accesorios, utensilios de cocina, muebles, etc.

Desde las 08:00 horas y durante toda la jornada, más de 250 feriantes se instalan en la explanada situada al lado de la muralla de la villa, en un recinto de 18.000 metros cuadrados (m2), para conquistar a locales y visitantes con sus mercancías.

Desde prendas de algodón fabricadas en Portugal hasta artesanía y decoración, el mercadillo de Vila Nova de Cerveira ofrece también frutas y verduras, enseres de cocina, herramientas, dulces e incluso pájaros y aves de corral.

Este mercadillo no es solo para los vecinos de Vila Nova de Cerveira. También es un plan perfecto para quienes en Galicia no tienen planes para el sábado y quieran renovar el armario con la nueva temporada, aprovechando los buenos precios.

El próximo mercadillo se celebrará el 25 de abril, para cerrar el mes. En mayo, según el calendario, las fechas de celebración serán: 2, 9, 16 y 23.

Una vez terminadas las compras, Vila Nova de Cerveira cuenta con otros atractivos, como el Miradouro do Cervo, a 300 metros de altitud, y el Parque de Lazer do Castelinho, un aquapark en tamaño reducido para los pequeños.

Las iglesias de Matriz y da Misericórdia también merecen una visita, del mismo modo que el Aquamuseo. Como broche final a esta mini excursión de un día, Vila Nova de Cerveira cuenta con una oferta gastronómica muy variada para recargar energías.