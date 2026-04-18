Este pueblo español alberga un exclusivo parador de solo 32 habitaciones y espectaculares vistas

A partir de la primavera, el turismo aumenta de forma significativa. Este auge se debe tanto al deseo de viajar tras el invierno como a la mejora del tiempo, que invita a disfrutar de actividades al aire libre y de la costa.

Entre los destinos más atractivos, Galicia ofrece una oferta turística amplia y variada, desde playas de primer nivel, como la famosa playa de Rodas en las Islas Cíes, hasta acantilados impresionantes, como en la Costa da Morte.

Se localiza en la frontera de Galicia con Portugal

Parador de Tui Turismo de Galicia

Más allá de los enclaves que se pueden visitar, otro aspecto clave a tener en cuenta es el alojamiento. En Galicia hay uno que destaca especialmente por la elegancia y la comodidad de sus instalaciones: el Parador de Tui.

En la frontera de Galicia con Portugal, el Parador de Tui, con 4 estrellas de categoría, reproduce la arquitectura de un pazo tradicional gallego. Entre montañas y a la ribera del río Miño, el hotel cuenta con 64 plazas en 29 habitaciones, una de ellas accesible, y 3 suites.

"En cada una de ellas podrás disfrutar de la comodidad, elegancia del diseño y el mobiliario y las mejores vistas en destinos a los que querrás volver una y otra vez", señalan desde el propio Parador de Tui.

En este sentido, las habitaciones (que van desde doble estándar hasta junior suite) cuentan con cómodas camas, tanto individuales como de matrimonio, y todo tipo de servicios: desde oferta gastronómica hasta caja fuerte con capacidad para un ordenador portátil.

Piscina del Parador de Tui Turismo de Galicia

De singular belleza, el Parador de Tui dispone de elegantes salones, un extenso jardín con pista de tenis y piscina para los días de sol, y un espacio gastronómico de cocina gallega con influencias de la vecina Portugal.

El restaurante del hotel representa la gastronomía pontevedresa de frontera con una carta que refleja "tradición, sabor y autenticidad" con platos típicos, como la ternera, los quesos regionales, el pulpo á feira o el bacalao, influencia lusa.

Las especialidades de la casa incluyen el caldo gallego y las lascas de lacón, aunque tampoco conviene perderse la sartén de raxo con patatas ni el lomo de ternera con pimientos. Además, durante todo el verano se puede disfrutar de su parrilla en la terraza.

El establecimiento ofrece servicio en las tres comidas del día con el siguiente horario: desayuno (de 08:00 a 11:00 horas), almuerzo (de 13:30 a 16:00 horas) y cena (de 20:30 a 23:00 horas).

¿Cuánto cuesta alojarse en el Parador de Tui?

Como ocurre en cualquier hotel, el Parador de Tui no cuenta con un precio fijo, ya que varía según la época del año. En abril, por ejemplo, las tarifas oscilan entre los 139 y los 189 euros por noche, mientras que en julio y agosto suelen ser algo más elevadas.

Aprovechando su excelente ubicación, merece la pena descubrir el casco histórico de Tui, el Parque Natural del Monte Aloia, el mirador de la Cruz, la capilla de San Xiao y otros destinos cercanos como Baiona, las Illas Cíes o el Monasterio de Santa María de Oia.