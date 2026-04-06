La bonita ruta de 6,5 km entre molinos que esconde una sorpresa final: superfácil y para toda la familia

La primavera es una época ideal para el senderismo. Las agradables temperaturas, la vegetación en pleno auge y las cascadas con gran caudal tras las lluvias son la excusa perfecta para organizar una excursión de un día.

Entre las opciones disponibles, la Ruta da Pedra e da Auga destaca por la presencia de molinos, en concreto más de 30, y es ideal para hacer en familia debido a su baja dificultad y corto recorrido.

6,5 km de recorrido entre molinos, robles y castaños

Ruta da Pedra e da Auga Turismo Rías Baixas

En pleno corazón de las Rías Baixas, la Ruta da Pedra e da Auga es el sendero más emblemático de la zona. Tiene una longitud aproximada de 6,5 kilómetros (solo ida) y presenta una dificultad baja que la hace apta para casi todos los públicos.

El camino presenta una belleza extraordinaria, atravesando bosques de robles y castaños, puentes de madera y pequeñas pozas naturales perfectas para refrescarse en verano.

Más allá de representar una inmersión total en el paisaje gallego, lo realmente llamativo de la Ruta da Pedra e da Auga es la enorme presencia de molinos, con más de 30 estructuras rehabilitadas, algunas de ellas abiertas al público.

"Antiguamente, estos senderos eran transitados por los residentes locales para transportar el grano a los numerosos molinos que aprovechaban la fuerza del río Armenteira", destaca Turismo Rías Baixas.

El recorrido comienza en la zona de Barrantes, en Ribadumia (Pontevedra) y asciende suavemente siguiendo el curso del río, hasta llegar a Meis.

En la parte alta del recorrido se encuentra la Aldea Labrega, un espacio singular que recrea la vida cotidiana de los antiguos pobladores de Galicia, mostrando cómo eran las labores del campo.

"Es un punto de parada obligatoria, especialmente para los niños, ya que combina aprendizaje y diversión al aire libre".

Monasterio de Santa María de Armenteira Turismo de Galicia

La Ruta da Pedra e da Auga guarda una sorpresa para el final: el Monasterio de Santa María de Armenteira, una construcción cisterciense del siglo XII.

De estilo renacentista y barroco, el cenobio conserva una magnífica iglesia románica levantada por su primer abad cisterciense en el año 1167.

Es de planta de cruz latina y cuenta con tres naves y tres ábsides. Merece una mención especial la portada del templo, con seis arquivoltas apoyadas sobre otros tantos pares de columnas y encima un hermoso rosetón calado.

A este bonito conjunto se puede llegar a través de la Ruta da Pedra e da Auga, o bien, desde Meis, cogiendo la carretera comarcal en dirección al campo da feira.

Una vez allí, hay que tomar un desvío hacia la izquierda donde se inicia una ascensión de unos 6 kilómetros que conduce directamente al Monasterio de Santa María de Armenteira.