La ruta imperdible al primer Parque Natural de Galicia: paisaje, historia y 5 miradores con vistas al Miño
En primavera, verano o en cualquier otra época del año, este enclave es perfecto para disfrutar de un día de desconexión
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Galicia es un lugar privilegiado de naturaleza en España. Ya sea para practicar surf o para perderse en bosques mágicos, esta región del norte peninsular es un destino de vacaciones perfecto.
El paisaje verde es el gran protagonista de Galicia. Para los amantes del senderismo, existen cientos de rutas repartidas por las cuatro provincias gallegas, entre las que destaca el Monte Aloia, el primer Parque Natural de Galicia.
Miradores y naturaleza en estado puro
Ubicado al sur de la provincia de Pontevedra, el Monte Aloia es una montaña de la sierra do Galiñeiro que abarca una superficie aproximada de 746 hectáreas repletas de vegetación y vestigios de la cultura castrexa.
El Monte Aloia fue declarado Parque Natural en 1978, el primero de Galicia. Cercano a Tui (Pontevedra), tiene unos 10 kilómetros de sendas en un paisaje singular con cinco miradores y extraordinarias vistas sobre el río Miño.
Desde el Mirador de A Gran Cruz, a 600 metros de altitud, llega a divisarse la parte portuguesa del Parque Natural Limia-Serra do Xurés, mientras que el Mirador Celta es un saliente rocoso con vistas del valle del río Miño.
Completan la lista de miradores del Monte Aloia los de González Páramos, Rafael Areses y O Castelo. Sobre este último, forma parte de la ruta ciclópea y se sitúa en una de las antiguas atalayas, con vistas que abarcan desde el monte Santa Trega hasta la ría de Vigo.
Lo que no debes perderte
El Alto de San Xiao, también conocido como mirador González Páramos, ubicado a 631 metros de altitud, es el lugar más elevado y visitado de este enclave. Ofrece una bonita vista de los valles de los ríos Miño y Louro, y junto a él se encuentra la ermita de San Xiao, en donde antes había un castro.
Para amantes de la historia, el Monte Aloia alberga una construcción única. La llamada muralla ciclópea se considera la más grande de toda Galicia, aunque hoy en día solo se conserva un tramo de unos 300 metros lineales.
Otro punto de interés es el Centro de Interpretación Ingeniero Rafael Areses. Con funcionamiento desde el año 1998 y apertura diaria y gratuita, es un lugar de obligada visita. En él se encuentra centralizada toda la información referida a este espacio protegido.
9 rutas para respirar aire puro
El Parque Natural Monte Aloia dispone de una extensa red de caminos y merenderos para disfrutar de la naturaleza y del patrimonio etnográfico y arqueológico existente.
Dentro de esta red de senderos se encuentran rutas circulares y lineales, la mayoría de ellas de baja o media dificultad y con una extensión que no supera los 6 kilómetros, lo que las hace perfectas para disfrutar en familia con niños.
La ruta Cabana-Cabaciña ofrece una amplia panorámica del parque y del Baixo Miño, mientras que el sendero Muíño do Tripes, Molinos del Tripes en castellano, discurre por un hermoso bosque de ribera a ambos lados del río Tripes.
A continuación, te detallamos las nueve rutas disponibles, con información sobre su dificultad, extensión y el tiempo aproximado para completarlas:
Ruta 1. Cabana-Cabaciña
Esta ruta empieza y termina en el aparcamiento de las Pozas de Cabana. Durante el trayecto se observan varios árboles de diferentes especies.
- Dificultad: baja/media
- Tipo de ruta: circular
- Tiempo para completarla: 1 hora
- Extensión: 2 kilómetros
- Recorrido: a pie
Ruta 2. Muíños do Deique
Esta ruta empieza en el área recreativa de la ermita de San Fins. En la parte baja del recorrido se encuentran los Molinos de Paredes, finalizando en un maravilloso merendero junto a la poza del Deique.
- Dificultad: baja/media
- Tipo de ruta: lineal
- Tiempo para completarla: 2 horas y 30 minutos (ida y vuelta)
- Extensión: 6 kilómetros
- Recorrido: a pie
Ruta 3. Rego de Pedra
Esta ruta, que empieza y finaliza en el aparcamiento situado por detrás del Centro de Visitantes, conduce hasta el Alto de Perdurán, con unas maravillosas vistas del Baixo Miño.
- Dificultad: media
- Tipo de ruta: circular
- Tiempo para completarla: 1 hora y 30 minutos
- Extensión: 2,7 kilómetros
- Recorrido: a pie
Ruta 4. Castro Alto dos Cubos
De gran interés arqueológico, esta ruta conduce al visitante hasta el Castro Alto dos Cubos, un pequeño yacimiento donde se pueden ver parcialmente las casas excavadas.
- Dificultad: baja
- Tipo de ruta: circular
- Tiempo para completarla: 1 hora
- Extensión: 4 kilómetros
- Recorrido: a pie
Ruta 5. Muíños do Tripes
El área recreativa de Circos es el punto de partida de este hermoso sendero.
- Dificultad: media/baja
- Tipo de ruta: circular
- Tiempo para completarla: 1 hora y 30 minutos
- Extensión: 2,5 kilómetros
- Recorrido: a pie
Ruta 6. Senda das Udencias
Este pequeño sendero muestra diferentes especies de árboles, tanto exóticas como autóctonas, que podemos encontrar en el Parque Natural del Monte Aloia.
- Dificultad: baja
- Tipo de ruta: lineal
- Tiempo para completarla: 30 minutos
- Extensión: 600 metros
- Recorrido: a pie
Ruta 7. Senda Botánica
El Centro de Interpretación y Visitantes es el punto de partida de esta ruta de baja dificultad. Ideal para disfrutar en primavera y refrescarse en verano en su hermosa poza.
- Dificultad: baja
- Tipo de ruta: circular
- Tiempo para completarla: 30 minutos
- Extensión: 700 metros
- Recorrido: a pie
Ruta 8. Muralla Ciclópea
La Muralla Ciclópea (siglos VI-VIII) es uno de los mayores recintos fortificados de Galicia. Fue construido con grandes bloques de granito, de ahí su nombre.
- Dificultad: media
- Tipo de ruta: circular
- Tiempo para completarla: 1 hora y 30 minutos
- Extensión: 2,3 kilómetros
- Recorrido: a pie
Ruta 9. Ruta da Oliva
Esta ruta permite acceder a pie a la parte más alta del parque, que es el Alto de San Xiao.
- Dificultad: media
- Tipo de ruta: lineal
- Tiempo para completarla: 25 minutos
- Extensión: 1 kilómetro
- Recorrido: a pie