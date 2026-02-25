La fuente milagrosa de la Ribeira Sacra a la que acude mucha gente para curar verrugas: "El entorno es espectacular"

Pueblos llenos de encanto, paisajes de un verde intenso, playas salvajes y una gastronomía sobresaliente. Galicia lo tiene todo para convertirse en el destino ideal de vacaciones, con rincones tan mágicos y singulares como San Pedro de Rocas.

Ubicado en plena Ribeira Sacra, San Pedro de Rocas es el cenobio más antiguo de Galicia y el único excavado en roca natural. Se trata de un templo antiquísimo; de hecho, la presencia de los primeros ocupantes de este lugar se remonta al año 573.

Una fuente milagrosa en plena Ribeira Sacra

Campanario del Monasterio de San Pedro de Rocas Treintayseis

El Monasterio de San Pedro de Rocas, considerado Monumento Histórico Nacional desde el año 1923 y Bien de Interés Cultural desde 1999, es uno de los principales atractivos turísticos de la Ribeira Sacra debido a su importante valor patrimonial.

Más allá del propio cenobio, en sus alrededores, se encuentra el verdadero protagonista de este artículo: una fuente milagrosa a la que acuden muchas personas con la esperanza de curar verrugas y otros males de la piel.

La fuente de San Benito es un lugar de culto conocido por sus "aguas milagrosas". Según la tradición oral, estas aguas tienen propiedades curativas, especialmente para afecciones de la piel y verrugas. Se dice que a quien mete una verruga en el agua y reza el Padrenuestro, San Benito lo cura.

Cartel informativo Treintayseis

La fuente se encuentra tras el famoso campanario del Monasterio de San Pedro de Rocas. Una serie de carteles informativos guían a los visitantes hasta este enclave, al que se accede descendiendo por un sendero de tierra acondicionado con escaleras.

Un entorno natural exuberante, de un verde intenso y con cierto aire místico, rodea la fuente de San Benito. A este surtidor natural, el agua llega filtrándose entre los peñascos y, antiguamente, se decía que quien metía una verruga en el agua y rezaba un Padrenuestro, San Benito lo curaba.

Leyenda o realidad, el caso es que muchas personas acuden a la fuente para curar sus afecciones de la piel y llevarse una botella con este líquido milagroso.

El lugar es tan popular que incluso aparece en Google Maps. Todas las reseñas coinciden en la espectacularidad del entorno y la paz que transmite: "Fuente de San Benito. Según la leyenda, cura las verrugas. No sé si las curará, pero el entorno es espectacular", dice una de las reseñas.

"Un lugar donde saciar la sed tanto física como emocional; al mismo tiempo disfrutar de un amanecer tardío debido a la frondosidad de la vegetación, como de un final de día con los últimos rayos del Sol filtrándose entre las ramas de los árboles", apunta otro de los comentarios.

Cómo llegar a la fuente de San Benito

Llegar a la fuente de San Benito es realmente sencillo. Para ello, basta conseguir las indicaciones de Google Maps (por la carretera OU-536, desde Ourense) hasta el Monasterio de San Pedro de Rocas y una vez allí, seguir los carteles informativos hasta la fuente.

El camino atraviesa el peculiar campanario de San Pedro de Rocas, símbolo de este monasterio.