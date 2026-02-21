La preciosa ruta de Galicia entre pazos históricos y jardines de camelias: experiencia 10 en Rías Baixas

Los Trenes Turísticos de Galicia ya han comenzado su edición de 2026. La primera ruta que está disponible es la Ruta de la Camelia en Flor, una experiencia que promete ser increíble entre pazos históricos, jardines con miles de variedades de esta flor y la visita a alguna que otra bodega. Te contamos todo lo que debes saber.

De colores rosa, blanco, rojo o bicolor, la camelia es una de las flores más populares en el invierno en Galicia. Originaria de Asia Oriental, simboliza amor y pasión, y destaca por su elegancia y por perder sus pétalos al marchitarse. Su llegada al litoral gallego en el siglo XIX favoreció su expansión, hasta convertirse en un símbolo de felicidad y longevidad.

El itinerario de la Ruta de la Camelia en flor

La ruta comienza en Santiago de Compostela, donde cogerás un tren para dirigirte al Pazo de Quinteiro da Cruz, famoso por sus impresionantes jardines de camelias. Allí realizarás una visita guiada a pie, descubriendo más de 1.000 variedades de esta flor, cada una con sus colores y formas únicas.

Tras disfrutar de este primer pazo, otro tren te llevará a Pontevedra, donde te esperan los jardines del Pazo de Lourizán, un verdadero paraíso floral. Podrás pasear entre árboles centenarios y camelias, disfrutando del entorno natural y de la tranquilidad que ofrecen estos jardines históricos.

El almuerzo será libre en Pontevedra (no incluido en el precio), lo que te permitirá probar alguno de los mejores manjares de la gastronomía gallega en sus restaurantes locales, disfrutando del ambiente de la ciudad.

Por la tarde, la ruta continúa hacia el Pazo de Rubiáns, reconocido tanto por su cultivo de camelias como por su producción de vinos de las Rías Baixas. Aquí recorrerás sus extensos jardines, con más de 4.500 ejemplares de camelias y numerosas especies botánicas.

Finalmente, un autobús te llevará hasta la estación de tren de Vilagarcía, concluyendo esta experiencia que combina naturaleza, historia y cultura en el corazón de Galicia.

El precio por usuario para la Ruta de la Camelia en Flor es de 50 euros para adultos y de 25 euros para niños menores de 14 años (para menores de 4 años que no ocupen plaza es gratuito). Los grupos de 10 o más adultos cuentan con un descuento del 15%.

Los billetes ya están a la venta. Se pueden anular hasta 24 horas antes de la hora de salida prevista para el tren, con una deducción del 15%. No admite cambios.

A continuación, te mostramos el itinerario completo y todas las actividades incluidas dentro de la excursión en tren Ruta de la Camelia en Flor:

08:00 horas : acercamiento en Media Distancia desde A Coruña hasta Santiago de Compostela para los viajeros que así lo deseen (billete combinado)

: acercamiento en Media Distancia desde A Coruña hasta Santiago de Compostela para los viajeros que así lo deseen (billete combinado) 08:55 horas : salida del tren turístico de la estación de Santiago de Compostela. Traslado en bus hasta el Pazo Quinteiro da Cruz (Pontevedra). Visita guiada a pie de los jardines del Pazo Quinteiro da Cruz. Traslado en autobús hasta la estación de ferrocarril de A Portela. Traslado en tren A Portela- Pontevedra. Visita guiada a pie de los jardines del Pazo de Lourizán. Tiempo libre para comer en Pontevedra (almuerzo no incluido). Traslado en bus al Pazo de Rubiáns. Visita guiada a pie de los jardines del Pazo de Rubiáns. Traslado en bus a la estación de ferrocarril de Vilagarcía.

: salida del tren turístico de la estación de Santiago de Compostela. Traslado en bus hasta el Pazo Quinteiro da Cruz (Pontevedra). Visita guiada a pie de los jardines del Pazo Quinteiro da Cruz. Traslado en autobús hasta la estación de ferrocarril de A Portela. Traslado en tren A Portela- Pontevedra. Visita guiada a pie de los jardines del Pazo de Lourizán. Tiempo libre para comer en Pontevedra (almuerzo no incluido). Traslado en bus al Pazo de Rubiáns. Visita guiada a pie de los jardines del Pazo de Rubiáns. Traslado en bus a la estación de ferrocarril de Vilagarcía. 20:08 horas : salida en tren regular desde Vilagarcía con llegada a Santiago de Compostela a las 20:29 horas (billete combinado) y fin de viaje

: salida en tren regular desde Vilagarcía con llegada a Santiago de Compostela a las 20:29 horas (billete combinado) y fin de viaje Posibilidad de continuar el viaje hasta A Coruña para aquellos viajeros que hayan iniciado ruta en esta ciudad (billete combinado)

Rutas de los Trenes Turísticos de Galicia 2026

Renfe ha anunciado ya el calendario completo de las 13 rutas de los Trenes Turísticos de Galicia 2026. Te presentamos las fechas en las que se llevará a cabo cada una de las rutas.