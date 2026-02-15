Cientos de años de historia de un pazo de Galicia que destaca por su bodega y sus jardines de camelias

Galicia no es solo gastronomía y paisajes verdes; también es historia, cultura y tradición. A lo largo y ancho de la comunidad se conservan numerosos elementos que son testigos de cientos -e incluso miles- de años de historia. Todos ellos han contribuido a forjar la identidad de la región y de quienes vivimos en ella. Pazos, iglesias, castillos... construcciones cargadas de simbolismo y memoria.

Un ejemplo de ello es el Pazo de Rubiáns, situado en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Visitar este lugar es adentrarse en sus extensas hectáreas de viñedos y pasear entre sus jardines de camelias. Fue construido en 1411 por Don García de Caamaño y, tres siglos más tarde, sería reconstruido por Don Jacobo Ozores.

Patrimonio con 600 años de antigüedad

Visitar el Pazo de Rubiáns es una experiencia que hay que vivir, al menos, una vez en la vida. No solo por su belleza e historia, sino también por todo lo que lo hace único. Alberga un viñedo muy extenso, presente en la finca desde sus orígenes y favorecido por unas condiciones excepcionales que dan lugar a vinos de calidad.

Sus jardines históricos, reconocidos desde 2014 como Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia, son uno de los grandes tesoros botánicos de Galicia. A ello se suma su bodega del siglo XV, donde es posible disfrutar de catas y descubrir sus exquisitos vinos.

Una torre fortaleza del siglo XII -perteneciente a los Caamaño- es el origen del Pazo de Rubianes. El pazo, reconstruido en el siglo XVIII, junto a su capilla del siglo XVI, conforma un hermoso conjunto arquitectónico que combina historia, tradición y elegancia en un mismo lugar.

Los viñedos y el vino de la bodega

Viñedos en el Pazo de Rubianes pazoderubianes.com

El viñedo forma parte del Pazo de Rubiáns desde sus orígenes. Antiguamente, allá por el siglo XV, estrujaban y prensaban las uvas de manera artesanal para elaborar el vino. Años después la viña desapareció a causa de la crisis, hasta que en la década de los noventa Don Gonzalo Ozores de Urcola recuperó la tradición con la plantación de nuevas cepas, que hoy ocupa 25 hectáreas.

La bodega del Pazo de Rubianes pazoderubianes.com

Sus condiciones son muy buenas para la producción de vino, ya que tienen orientación suroeste y suelos graníticos. Por ello, de aquí nacen vinos con identidad propia -Pazo de Rubiáns, 1411 y García de Caamaño-, elaborados con cariño en edición limitada.

Actualmente su bodega boutique combina tradición y tecnología para crear vinos de gran calidad en un entorno único, entre camelias y jardines históricos.

Premio a la excelencia botánica

Jardines del Pazo de Rubianes pazoderubianes.com

El gran tesoro del Pazo de Rubiáns no está solo en su arquitectura, sino en su espectacular jardín. Reconocido en 2014 como Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia e integrado en la Ruta de las Camelias, ese parque botánico es un auténtico museo.

Con más de 5.000 ejemplares de camelia y miles de especies vegetales, el jardín comenzó a diseñarse a finales del siglo XVII alrededor del palacio y del conocido Estanque de las Ranas.

Generación tras generación, la familia fue ampliándolo e incorporando árboles: los magnolios, calocedros, criptomerias, eucaliptos, alcanfores, fresnos, araucarias, robles, alcornoques, camelias, entre tantas otras especies.

Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia ¡pazoderubianes.com

Aunque impresiona en cualquier época del año, el invierno es el momento más recomendable para visitarlo, pues es el momento en el que las camelias florecen y consiguen que el jardín tenga una imagen preciosa.