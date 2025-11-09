El balneario más grande de Galicia: 50.000 metros cuadrados para relajarse y estar en paz a 45 minutos de Vigo

Los balnearios son el lugar perfecto para alejarte del estrés y la rutina diaria. Un sitio donde la desconexión, el relax y sentirse a gusto es el principal objetivo a conseguir. En Galicia existen varias opciones y, aunque todos son maravillosos, hay uno que destaca por su gran tamaño en comparación con el resto: el Balneario Termas de Cuntis (Pontevedra).

Con el frío y las lluvias características del otoño e invierno gallego, lo que más apetece es disfrutar de una mini escapada tranquila en la que disfrutar de tiempo para ti. A 45 minutos de Vigo y a 40 de Pontevedra se encuentra Termas de Cuntis, un lugar único que, en sus 50.000 metros cuadrados, reúne dos hoteles de 4 estrellas y un edificio dedicado a balneario.

El balneario de mayor tamaño de Galicia

Balneario Termas de Cuntis turismo.gal

"El mayor Balneario de Galicia. Un espacio único para el descanso, el relax y el bienestar y también para la salud", así se definen en su web oficial.

El complejo de Termas de Cuntis destaca por ser uno de los referentes termales de Galicia. Gracias a las cualidades de sus aguas mineromedicinales -sulfatadas, sódicas, fluoradas, silicatas y litínicas- entre 17 y 64 ºC, aporta posibilidades terapéuticas para afecciones reumatológicas, respiratorias, dermatológicas o de circulación, tal y como informan en Balnearios de Galicia.

En su balneario dispone de una amplia infraestructura: más de 40 cabinas individuales para tratamientos como hidromasaje y aeromasaje, chorros, ducha circular, cabinas de masaje, estética, sala de fisioterapia, sala de respiratorio con inhaladores y aerosoles, estufas de vapor, saunas finlandesas, biosaunas, pediluvios, entre otros, junto a una piscina terapéutica.

De esta forma, podrás salir totalmente renovado de este complejo, pues cualquier dolencia o malestar corporal podrás corregirlo en alguno de los muchos servicios que ofrece. Por supuesto, el oasis de paz que vas a sentir te transportará a otro mundo en el que conseguirás dejar a un lado todo el estrés acumulado por el ajetreo de la rutina.

Balneario Termas de Cuntis termasdecuntis.com

Dentro de su propuesta, destaca el llamado "Acquaform", un circuito lúdico-termal que está formado por dos piscinas -interior y exterior- con zonas de chorros en espalda y pies, camas de masaje, contracorriente, cuellos de cisne, cascadas, zonas para nadar y muchas otras posibilidades.

Además, se complementa con el "Vital Club", que incorpora una sauna finlandesa, estufas de vapor, biosauna, jacuzzis y cabina de hielo. Como ves, un balneario súper completo para vivir la mayor experiencia de relajación en el mismo lugar.

Por si fuera poco, el entorno que lo rodea es espectacular. Tanto el balneario como los dos hoteles están situados en un recinto de aproximadamente 50.000 m2 de jardines y parques junto al río Gallo, lo que favorece la desconexión y el contacto con la naturaleza.

El hotel y otros atractivos del Balneario Termas de Cuntis

El complejo alberga oferta hotelera y servicios complementarios que permiten prolongar la estancia, aumentando la sensación de confort con gastronomía de primer nivel y muchas actividades.

En concreto, dispone de dos hoteles. Por un lado, el Hotel La Virgen, de 4 estrellas y con todo lujo de comodidades. "Rodeado de amplios jardines, luce con solera los perfiles característicos de los pazos gallegos siguiendo el diseño original de D. Antonio Palacios", informan desde la web. Sin embargo, ha sido renovado íntegramente en 2006.

Hotel La Virgen termasdecuntis.com

Por otro lado, disponen del Hotel Castro do Balneario, también de 4 estrellas. Se trata de una casona tradicional gallega rehabilitada. "Cada una de sus 18 habitaciones tiene un carácter propio e incorpora todas las comodidades. Cuenta con piscina propia y un amplio jardín".

Hotel Castro do Balneario termasdecuntis.com

Estos alojamientos, además de descansar, permiten disfrutar de los servicios termales del balneario, ya que están integrados en el complejo. Así, la comodidad de tener alojamiento + circuito termal hace que la experiencia sea mucho mayor.

Respecto al resto de servicios, cuentan con una oferta de restauración basada en cocina tradicional gallega, estancias adaptadas, jardines y espacios exteriores. Además, forman parte del Programa de Termalismo Social del Imserso para todos los pensionistas que quieran disfrutar de esta experiencia de salud y bienestar.