La ruta de Pontevedra a orillas del río y rodeada de vegetación para hacer en familia: "Locura natural"

Galicia nos regala paisajes increíbles, desde frondosos bosques hasta paraísos costeros propios de cualquier postal. Lo bueno es que existen cientos de itinerarios para descubrir los rincones de esta belleza atlántica, como la ruta de senderismo en Valga (Pontevedra) de la que te vamos a hablar.

El otoño viene acompañado de frío, pero también de experiencias únicas en medio de la naturaleza con colores increíbles y un ambiente mágico. Una de las rutas más destacadas en esta época del año es la Ruta de las Fervenzas de Raxoi y Parafita, un recorrido entre molinos y bosques de ribera.

Ruta sencilla y perfecta para hacer en familia

Entorno de la Fervenza de Raxoi, Valga.

Si buscas una ruta fácil, corta y perfecta para hacer con niños este otoño, la ruta fluvial entre Raxoi y Parafita a orillas del río Valga, en el municipio de su mismo nombre, es una opción que no te va a defraudar.

Se trata de un sendero muy sencillo de llevar a cabo, con poco desnivel y bien acondicionado con pasarelas de madera que te permiten disfrutar del paisaje al máximo y sin correr ningún peligro.

Comienza en las cercanías de Raxoi, en la parroquia de San Miguel de Valga, y sigue el curso del río hasta llegar a las cascadas de Parafita, ya en la parroquia de Xanza.

"Una verdadera locura natural, un espectáculo. Mirad qué paz, qué calma...", comenta un usuario en un vídeo que compartió de este increíble lugar rodeado de la naturaleza más autóctona.

El camino discurre por un precioso bosque de ribera, con vegetación autóctona y mucha sombra. En los primeros metros, ya aparece el primero de varios molinos restaurados que forman parte del patrimonio etnográfico de la zona.

A partir de ahí, arranca la cómoda pasarela de madera a orillas del río Valga (afluente del Ulla), que más adelante junta sus aguas con las del Rego dos Ferreiros.

Una de las cascadas de la senda fluvial entre Raxoi y Parafita

Durante el paseo, además de cruzar tramos de pasarela perfectamente integrados en el entorno natural, se llega a una de las joyas de la ruta: una cascada de unos 10 metros de altura que cae en una piscina natural donde, si el tiempo lo permite, hasta puedes darte un baño.

Subiendo unas escaleras de madera se llega a un segundo salto de agua, más pequeño, de unos 6 metros de altura, pero igual de bonito. Todo el recorrido está bien señalizado y en buen estado, con barandillas, bancos y zonas de descanso.

Cómo llegar

Entorno de la senda fluvial entre Raxoi y Parafita

Para llegar, toma la carretera N-550 desde Valga en dirección a Caldas de Reis. Al llegar a la zona de O Pino, hay que desviarse a la izquierda hacia Raxoi. Desde ahí, hay indicaciones claras hacia las cascadas de Raxoi y los molinos de Parafita.

Podrás dejar el coche cerca del inicio del sendero. Desde ese punto, hay que caminar unos 500 metros hasta alcanzar el río y el primer molino, donde empieza la pasarela de madera que recorre toda la ruta.