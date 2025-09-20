El precioso pueblo de Pontevedra que siempre sorprende: ejemplo de tradición y esencia gallega

Pontevedra guarda secretos de la historia gallega en muchos de los pueblos que componen la provincia. Testigos de diferentes épocas, han sufrido diferentes cambios, adaptándose a cada momento, pero existen lugares que han sabido mantener su verdadera esencia, convirtiéndose en ejemplos de tradición para toda la comunidad.

Un ejemplo de esto es Agolada, un pequeño pueblo perteneciente a la comarca do Deza que alberga, a día de hoy, los restos de un antiguo mercado medieval de gran importancia en el siglo XVIII. No obstante, son muchos los atractivos que ofrece a locales y visitantes, y por los que es tan especial.

Os Pendellos de Agolada

Os Pendellos de Agolada Turismo de Galicia

Esta localidad pontevedresa ha sabido mantener, hasta nuestros días, una joya de la historia de Galicia: os Pendellos de Agolada. Se trata de construcciones que servían para las antiguas ferias comerciales, un importante ejemplo del patrimonio arquitectónico tradicional y etnográfico de Galicia.

De hecho, fueron declarados Conjunto Histórico-Artístico en el año 1985. Tres siglos más tarde, estas estructuras siguen siendo testigos de cómo era el comercio gallego por aquel entonces.

En tiempos no tan lejanos, estas construcciones eran el corazón de la actividad ferial: aquí se compraba, se vendía y se intercambiaba de todo un poco, desde mercancías hasta animales. Incluso, servían para guardar caballos y ganado.

Os Pendellos de Agolada Turismo Rías Baixas

Hoy, los Pendellos de Agolada son una auténtica joya de la arquitectura gallega y un verdadero ejemplo de la tradición y el modo de vida de otras épocas.

Lo verdaderamente alucinante es que es de los pocos en Europa que ha llegado casi entero hasta la actualidad, lo cual es todo un privilegio y un regalo para los amantes de la historia, de la cultura y a quienes les gusta escarbar en el pasado para conocerlo a fondo.

Más allá de los pendellos, otros atractivos de Agolada

Además de sus famosos pendellos, Agolada cuenta con muchos otros atractivos que merecen una visita con calma, de esas que te permiten disfrutar de lo que ves y aprender su historia.

Uno de los grandes tesoros del municipio es la Iglesia de San Xulián de Ventosa, considerada como la 'Catedral del románico rural' por el escritor gallego Filgueira Valverde. Y no es para menos.

Iglesia de San Xulián de Ventosa turismoriasbaixas.com

Esta iglesia tiene sus raíces en los siglos XII y XIII, entre los años 1170 y 1200, y se conserva casi intacta, aunque vivió reformas en los siglos XVI y XIX.

"En su interior destaca un sepulcro curiosísimo, y único por su iconografía, del abad Lope de Ventosa. También se conservan cuatro fuentes completas de un precioso baldaquino, ejemplo único en la comarca y uno de los más hermosos de Galicia", indican desde Turismo Rías Baixas.

Muy cerca de allí, en el Monte de Cartimil, se encuentra el sarcófago doble antropomorfo de A Rateira. Excavado en la roca y sin ningún tipo de señalización, es un bien patrimonial que pasa desapercibido para muchos.

Sin embargo, si te gusta caminar y descubrir rincones con historia, la ruta hasta este sepulcro es una pequeña aventura en plena naturaleza que bien vale el esfuerzo y que, seguro, te encantará.

No puedes irte de Agolada sin ver A Ponte dos Cabalos, un puente de piedra que atraviesa el río Arnego y que ha sobrevivido al paso de los siglos casi intacto. "Hoy en día sigue siendo enlace entre las localidades de Gurgueiro (Agolada) y Parada (Lalín)", indican desde turismo.lalin.gal.

A Ponte dos Cabalos turismo.lalin.gal

Construido en el año 970, es uno de los pocos puentes medievales que aún conservan su estructura original. Además, "es el único que queda en pie de las seis que se construyeron en la Edad Media y que enlazaban la región del Deza con Antas de Ulla".

No cabe duda de que Agolada tiene lugares con mucha historia que merece la pena descubrir para conocer bien el pasado de este pequeño rincón de la provincia de Pontevedra.