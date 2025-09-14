El impactante mirador cerca de Vigo que triunfa en Instagram: "Las mejores vistas de Nigrán"

Vigo y su área cuenta con lugares que sorprenden a cualquiera que los visita. Algunos de ellos mezclan, a la perfección, lo mejor de la belleza del Atlántico con la verdadera esencia del rural gallego, como es el caso del mirador ubicado en la parroquia de Camos, en Nigrán (Pontevedra).

Se trata del mirador de O Piricoto de Vilar, habilitado en 2020. Una plataforma de madera con unas imponentes vistas hacia el Val Miñor, la ensenada de Baiona e incluso una parte de la ría de Vigo desde una altura de casi 300 metros sobre el nivel del mar.

El mirador más instagrameable

Vistas desde el mirador do Piricoto do Vilar Google Earth Nigrán

Si estás buscando un lugar con unas vistas de ensueño en el corazón de las Rías Baixas, el mirador de O Piricoto do Vilar, en Nigrán, es tu lugar soñado. Situado en lo alto de la parroquia de Camos, a casi 300 metros de altitud, este mirador combina naturaleza, historia y la mejor panorámica.

Desde que se acondicionó en 2020 con una plataforma de madera, pasarelas y barandillas, ha ganado gran popularidad entre locales y turistas que no pierden la oportunidad de vivir la experiencia desde las alturas.

"Uno de los lugares con las mejores vistas de Nigrán", dice una usuaria en Instagram. Otra, ofrece un consejo: "Solo se puede acceder a pie, nosotros tuvimos que dejar el coche a unos 15 minutos. Os recomendamos llevar calzado y ropa cómoda, sobre todo si vais a realizar toda la ruta".

La vista a la montaña de A Serra da Groba será lo más destacable, pues atraviesa Baiona, Oia y O Rosal dirección norte-sur. También se puede ver la ría de Vigo y la ensenada de Baiona, donde sobresale la fortaleza de Monterreal. Incluso, la silueta bien definida de Cabo Silleiro.

Otro de los lugares que podremos ver muy bien su figura es el Monte do Castelo y el área de recreo del Outeiro dos Mouros.

Junto a todo esto, es posible divisar varias parroquias de Nigrán, como Camos, Priegue, Parada y Panxón, así como la zona de A Ramallosa y Monte Lourido. Los valles con un verde hipnótico y el azul del Atlántico convierten esta panorámica en algo sublime.

Además de ofrecer un paisaje digno de fotografiar, este mirador es un lugar perfecto para desconectar del bullicio urbano y del estrés diario, para respirar aire puro y dejar los problemas a un lado mientras solo te rodea la naturaleza.

Cómo llegar al mirador de O Piricoto do Vilar

Para llegar al mirador do Piricoto do Vilar, en Nigrán, existen dos formas principales de acceso según tus preferencias y el tipo de plan que busques.

Hay opción de ir en coche, pero no es recomendable, ya que la pista forestal no es apta para todos los tipos de vehículos y corres el riesgo de quedarte en el camino. Se trata de un camino de algo más de 2 kilómetros que parte del campo de fútbol de Chandebrito.

Si vas en época de lluvia, el terreno puede volverse tremendamente resbaladizo o estar en mal estado. No obstante, en caso de que tu coche sea alto y adecuado para caminos de tierra, puede ser una alternativa.

La opción más ideal, sobre todo si eres amante del senderismo y la naturaleza, es acceder a pie a través de la Senda das Medoñas, una ruta circular de aproximadamente 8,5 kilómetros que recorre Priegue, Chandebrito y Camos.

Es una senda con dificultad media, pero ofrece un recorrido espectacular con pasos por varios miradores, petroglifos y zonas verdes de gran belleza.