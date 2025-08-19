La playa fluvial del norte de Portugal ideal para un día en familia: tiene parque acuático y zona de pícnic

Las Rías Baixas reciben gran afluencia de turismo en la época estival, motivo por el que muchos deciden huir de la masificación y disfrutar de otros planes en el país vecino. Por suerte, el hecho de estar tan cerca de Portugal lo postula como una alternativa eficaz para realizar viajes exprés.

Uno de estos planes diferentes en el país luso que es perfecto para disfrutar de un día en familia muy cerca de Vigo es la playa fluvial de Adaúfe, en Braga. Este lugar destaca por contar con un parque acuático y una zona de pícnic con espacio a la sombra para descansar en la naturaleza.

A orillas del río Cávado

A poco más de 1 hora de Vigo se encuentra la playa fluvial de Adaúfe, en Braga, un lugar ideal para vivir un día diferente con amigos o con la familia. Se trata de una zona de gran belleza natural que ofrece una experiencia maravillosa.

Cuenta con una extensión de casi 200 metros que incluye una zona de baño con parque acuático incluido, un rincón con mesas de pícnic para comer o merendar mientras te escondes del sol y una amplia zona verde que te encantará.

Es una playa fluvial que ofrece todo lo necesario para pasar un día de aventura, pues permite practicar diferentes actividades como piragüismo, voleibol y otros deportes. Además, cuenta con varias cascadas ideales y aún dispone de un molino antiguo que aporta un aire histórico al lugar.

Por si fuera poco, aquí también te encontrarás un área con aparatos de gimnasio, alquiler de pedales, infraestructuras para saltos al agua, etcétera. Como ves, una experiencia completa para huir de las grandes urbes y la masificación del turismo en Rías Baixas.

Banhada pelas águas cristalinas do Rio Cávado, a Praia Fluvial de Adaúfe é um verdadeiro refúgio natural a apenas 15 min de Braga. Com uma ampla zona relvada perfeita para piqueniques, banhos de sol e até churrascos entre amigos, é o destino ideal para quem quer relaxar ou se divertir com desporto ao ar livre. Um dos destaques do local é o antigo engenho de elevação de água, um pedaço do património que conta a história da rega nos campos agrícolas da região. Mesmo sem carro, dá para chegar fácil! Os circuitos 44 e 72 da TUB te deixam a cerca de 900m da praia.

Este vídeo subido por un usuario a TikTok muestra, a la perfección, todo lo que puedes encontrar en esta playa fluvial a tan solo 15 minutos en coche de Braga. "Un verdadero refugio natural", dice en su comentario.

En las imágenes compartidas se observa a diferentes personas bañándose, así como realizando algunos de los deportes disponibles. También se ven los diferentes hinchables que conforman el parque acuático y a muchos niños disfrutando del lugar en un entorno rodeado de naturaleza.

Como no podría ser de otra forma, para aquellos que quieran tomar el sol también tienen su espacio recogido, donde puedes escoger colocar tu toalla bajo un árbol para no quemarte, o coger el color que llevas esperando todo el invierno.

Sin duda, la playa fluvial de Adaúfe, en Braga, es una opción estupenda para realizar planes alternativos a los arenales repletos de gente, o calas escondidas.