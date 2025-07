Tienes que visitarla sí o sí, la preciosa piscina natural cerca de Vigo para relajarte: "Espectacular"

Vigo y sus alrededores cuentan con numerosas playas ideales para refrescarse en el mar, pero si lo que se busca es una experiencia más relajante y en contacto con la naturaleza, las pozas de As Pesqueiras son una opción perfecta.

Ubicadas en el municipio de O Rosal (Pontevedra), las pozas de As Pesqueiras son un conjunto de piscinas naturales que se encuentran en un tramo del río Tamuxe, por debajo del Puente Pedregales.

Un auténtico spa natural

Las piscinas naturales siguen marcando tendencia en Galicia. Y es que son una excelente alternativa para refrescarse en calurosos días de verano, alejadas de las grandes masificaciones y rodeadas de naturaleza y tranquilidad.

A 50 minutos de Vigo se encuentra un auténtico spa natural: las pozas de As Pesqueiras. El río Tamuxe, que baja de las sierras de Argalo y A Groba excavando un profundo cañón en rocas graníticas, forma un bonito conjunto de piscinas naturales a lo largo de su recorrido.

Agua limpia y fresca, sol y sombra según se prefiera, y un ambiente acogedor con gente muy amable hacen de este lugar el sitio perfecto para disfrutar de un día en familia o con amigos.

"Muy bonita poza. Se puede ir en verano o en cualquier día del año. Tiene bastante sitio donde poner la toalla y disfrutar del paisaje", dice un usuario en Google, a lo que otro agrega: "Uno de los lugares más hermosos de Galicia, su naturaleza es espectacular".

Las pozas de As Pesqueira son uno de los principales reclamos del municipio de O Rosal, especialmente en los meses de verano donde se convierte en el mejor refugio de la zona tanto para los vecinos como para los visitantes.

El río Tamuxe, afluente del Miño, alimenta durante todo el año con sus aguas frescas las pozas de As Pesqueiras. La ruta no está indicada, pero el acceso no presenta grandes dificultades, lo que permite disfrutar de este rincón natural.

No obstante, algunos usuarios de Google señalan que puede resultar complicado aparcar en la zona, por lo que se recomienda acudir con antelación para disfrutar con tranquilidad de este entorno paradisíaco.

Qué ver en O Rosal de Visita

Si quieres aprovechar al máximo tu visita a O Rosal, no te puedes perder el Mirador Niño do Covo, a unos 300 metros de altitud, ni tampoco los Molinos de Folón e do Picón, un conjunto de 67 antiguos molinos distribuidos en forma de cascada por la ladera del monte Campo do Couto.

Por otro lado, en la zona de O Rosal se elaboran vinos blancos de gran calidad, siendo el Albariño el más representativo. En cuanto a la gastronomía, destaca por la frescura y la calidad de sus productos locales, que van desde el pulpo hasta los percebes.

