La isla paradisíaca de Pontevedra donde veranea el actor Luis Zahera: un lugar mágico de Rías Baixas

No hay gallego que no conozca a Luis Zahera (1966). Algunos lo recordarán por su emblemático papel de Petróleo en la gran serie de la TVG Mareas Vivas (1998 - 2002), mientras que otros tendrán más en mente sus interpretaciones en series de alcance nacional o películas de gran renombre, como esas con las que consiguió dos premios Goya a Mejor Actor de Reparto, El reino (2018) y As bestas (2022).

Natural de Santiago de Compostela, en más de una ocasión ha indicado que lleva toda la vida veraneando en un paraíso de las Rías Baixas, A Illa de Arousa.

Podría decirse que es uno de los gallegos más apreciados en la comunidad, pues siempre ha cautivado a la pequeña y gran pantalla con sus grandes interpretaciones. Acostumbrado a hacer el papel de narcotraficante, en la última película que ha estrenado este 2025, Tierra de Nadie, le ha tocado interpretar a un Guardia Civil. "El mundo al revés" dijo irónico y simpático en su reciente presentación en el programa de El Hormiguero.

El paraíso de verano de Luis Zahera

Faro de Punta Cabalo, A Illa de Arousa Shutterstock

Este lugar situado en la ría más extensa de Galicia, la Illa de Arousa tiene una superficie de 7 kilómetros cuadrados y está unida a la península por un puente de 2 kilómetros que fue inaugurado en 1985. Si por algo destaca este rincón de las Rías Baixas es por sus espectaculares playas, un total de 11 kilómetros de arenales a lo largo de sus 36 kilómetros de costa.

Entre ellas, destacan Area da Secada y su duna móvil, Sualaxe, protegida del viento, Cabodeiro, una de las más concurridas, y la playa de Espiños, en el Parque Natural do Carreirón. Si prefieres un ambiente un poco más animado, la playa de Barreiriño es una excelente opción.

Otro de los atractivos y lugares más espléndidos de la Illa de Arousa es el Mirador de O Con do Forno, conocido como el "mirador del Santo" por la imagen de piedra del Sagrado Corazón de Jesús que allí se encuentra. Es el punto más alto de la localidad, a 69 metros de altura sobre el nivel del mar en el lugar de O Monte.

Si eres de los que les gusta descubrir la cultura de todo lugar que visita, te recomendamos visitar la iglesia parroquial de San Xulián y la imagen de la Virgen del Carmen, situada en el Paseo Marítimo do Cantiño.

Por supuesto, no te puedes marchar de la Illa de Arousa sin visitar el Parque Natural do Carreirón, uno de los espacios naturales más ricos de toda la comarca. Es un área protegida de gran interés para las aves y forma parte del Parque Natural Complejo Intermareal Umia-O Grove.

Si eres amante del senderismo, la Illa de Arousa también es tu lugar soñado. Aquí tienes la opción de llevar a cabo múltiples rutas por caminos que son una auténtica belleza. Rodeado de naturaleza en todo momento y con unas vistas increíbles al Atlántico, destaca la Ruta do Faro, un recorrido fácil que parte del puerto do Xufre y conduce al Faro de Punta Cabalo, la Ruta de "Os Cons" abarca siete kilómetros a lo largo de la isla y la Senda Perimetral Bao-Xastelas, que conecta las playas do Bao con Carreirón.