Vigo ya prepara la cabalgata de Reyes 2027: abre la convocatoria para sumarse con carrozas propias

Vigo ya presume de sus luces este inicio de octubre y se prepara para su encendido y para los grandes eventos de la Navidad. El Concello ha anunciado este miércoles que ha aprobado la convocatoria de convenios de colaboración empresarial para participar en la cabalgata de Reyes.

El gobierno local calienta motores para uno de los días más señalados en el calendario de los más pequeños de la ciudad. Además, también ha abierto la convocatoria para aquellas entidades que quieran participar en el entroido olívico.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado que de la "parte central" de la cabalgata se encarga el Concello "en exclusiva", pero el resto de la marcha la completan empresas privadas y diversas entidades de la ciudad. Por ello, ha hecho un llamamiento a la participación.

El tema de la cabalgata de 2027 será "bosque, naturaleza y magia" y las organizaciones interesadas en participar deberán solicitar y presentar sus propuestas en el plazo de 15 días después de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO).

"Hay bastante participación", ha asegurado el alcalde socialista, que ha recordado que hay muchas instituciones a las que les gusta que su nombre aparezca allí, así como a los niños y niñas de Vigo ver una cabalgata repleta de carrozas.