Confirmado: aterriza cerca de Galicia un gran festival con fiesta de la espuma e hinchables acuáticos

Un niño en una fiesta de la espuma Shutterstock

A medida que se acerca la fecha oficial de inicio del verano, van surgiendo cada vez más planes para disfrutar de una época del año en la que los niños, al menos, disponen de más tiempo libre.

Precisamente, a un paso de Galicia, el municipio de Vila Nova de Cerveira (Portugal) está organizando un planazo para el próximo 14 de junio, al que tanto mayores como pequeños están invitados.

11 horas de diversión, juegos y mucho más

Vila Nova de Cerveira lo tiene claro: para inaugurar el verano 2026 celebrará una gran fiesta con hinchables y actividades acuáticas bajo el nombre de 'Splash Family Festival'.

Organizado por la Santa Casa da Misericórdia, el evento tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas, para que nadie se quede sin disfrutar de esta jornada pensada para toda la familia.

En concreto, la cita veraniega 'Splash Family Festival' contará con una amplia y variada propuesta de actividades en el Estadio Municipal Rafael Pedreira: desde hinchables acuáticos hasta juegos tradicionales e incluso un toro mecánico.

La jornada festiva arrancará a las 11:00 horas y, a partir de ese momento, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, bombos, hinchables y distintas actividades de ocio, como una gran fiesta de la espuma.

En total serán 10 horas de aventura con muchas sorpresas y varios stands con comidas tradicionales (bifanas y otras delicias), bebidas, helados y palomitas para recuperar energías antes de seguir disfrutando del día.

"¡Reunir a la familia siempre es un plan excelente! Pero si añadimos decenas de juegos surgidos de la animación de los niños y potenciamos la interacción familiar al aire libre, ¡el día se vuelve inolvidable!", animan desde la organización.

Las entradas ya están a la venta, con un precio de 3 euros para los niños de 3 a 14 años (ambos incluidos) y de 5 euros para los adultos. Estos son los puntos de venta:

Bidi

Cervosport

Lojas das Prendas

Papelería A4

Mundo do Mel

Creche da Santa Casa

En el recinto (el propio día del evento).

El Estadio Municipal Rafael Pedreira será el escenario de este gran festival pensado para niños (y no tan niños). Desde las 11:00 horas y hasta la noche, el recinto acogerá todo tipo de actividades, hinchables y música en vivo.