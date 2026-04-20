Confirmado: Jump Kingdom regresa a Galicia con un parque hinchable gigante de 800 m2 este día de mayo

El festivo por el Día del Trabajador está a la vuelta de la esquina. Este año, el 1 de mayo cae en viernes, generando de forma automática un fin de semana largo de tres días perfecto para realizar una mini escapada.

Para aquellos que elijan Galicia, más allá de los típicos enclaves y excursiones más populares, hay un plan donde los niños se lo van a pasar en grande: vuelve Jump Kingdom, y esta vez hará parada en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Así es el megaparque de 800 m2 con toboganes, muros de escalada y más

Tras la Semana Santa, el Puente de Mayo se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de tres días de descanso consecutivos. Así, la mayoría de personas podrá desconectar viernes, sábado y domingo antes de retomar la rutina el lunes.

Entre las opciones de ocio, Jump Kingdom se perfila como un plan ideal para familias. Este enorme parque de hinchables de más de 800 metros cuadrados (m²) ofrece atracciones como toboganes de seis metros de altura y muros de escalada.

Jump Kingdom hará parada en el Recinto Ferial FEXDEGA de Vilagarcía de Arousa los días 1, 2 y 3 de mayo, coincidiendo con todo el Puente de Mayo, para que los peques a partir de 3 años puedan disfrutar de la experiencia. Las instalaciones permanecerán abiertas en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas.

El parque cuenta con un área inmensa de estructuras inflables para correr, saltar y trepar durante horas. Destacan atracciones como toboganes de varios metros de altura, circuitos de obstáculos, muros de escalada y áreas específicas para los más peques.

La entrada general tiene un precio de 12 euros por persona e incluye una hora y media de diversión, distribuida en seis turnos: de 11:00 a 12:30 horas, de 12:30 a 14:00 horas, de 15:30 a 17:00 horas, de 17:00 a 18:30 horas y de 18:30 a 20:00 horas.

Jump Kingdom está pensado para niños de 3 años o más. Además, hasta los 8 años, se recomienda que entren acompañados de un adulto responsable. El uso de calcetines antideslizantes es obligatorio y se pueden adquirir en taquilla por 2 euros el par.

Las plazas son limitadas por sesión. Por ello, se aconseja adquirir las entradas con antelación, ya sea a través de la página web de Ticketrona o directamente en taquilla.