Peque Fest: O Porriño (Pontevedra) arrancará 2026 con tres días de fiesta infantil

El 2026 arrancará en O Porriño con una gran fiesta para los más pequeños y que servirá de antesala a la llegada de los Reyes Magos: el Peque Fest.

La pista 2 del Pabellón Municipal de los Deportes acogerá los días 2, 3 y 4 de enero, de 11:30 a 19:00 horas, este evento que ofrecerá hinchables, animación, talleres, juegos y varias sorpresas destinadas a las familias y con entrada gratuita hasta completar aforo.

"O Porriño Peque Fest es una cita clave dentro de la programación de Navidad, pensada especialmente para mantener viva la ilusión de las niñas y niños en los días previos a la llegada de los Reyes Magos", ha explicado el alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo.