La Feria de Emprendimiento Infantil despliega el arte de los más pequeños en Vigo

La primera edición de la Feira de Emprendemento Infantil, organizada por Barafunda, Bulideira Escola de Tempo Libre y la Xunta de Galicia, se celebra en el Mercado de O Calvario. Se trata de una propuesta con la que los más pequeños pueden fomentar su creatividad y entrar en contacto con el mundo del emprendimiento desde edades tempranas.

En el evento participan niños y niñas de entre 8 y 12 años de edad, que cuentan en O Calvario con un espacio seguro para desarrollar sus capacidades más artísticas. Allí, los participantes pueden vender sus propios productos: Desde pulseras, hasta juguetes reciclados, pasando por postales. El dinero recaudado lo destinarán a costearse las excursiones de fin de curso.

Durante esta mañana se pasaron por el mercado la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, así como la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño.