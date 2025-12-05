La Navidad de Vigo se llena de magia con Olaf y sus Cuentos Musicales

El nuevo espectáculo familiar convierte el Centro Comercial A Laxe en un pequeño mundo de fantasía, música y teatro

Contenido patrocinado

La Navidad de Vigo suma este año un nuevo atractivo con la llegada de "Olaf presenta… Cuentos Musicales", un espectáculo teatral y musical pensado para toda la familia. La propuesta, que se desarrollará en el Centro Comercial A Laxe (primera planta, local 18), lleva en cartel desde el 21 de noviembre y se extenderá hasta el 11 de enero, convirtiéndose en una de las grandes novedades de estas fiestas.

Cada jornada, Olaf, el entrañable personaje de Frozen, será el maestro de ceremonias que introducirá a los pequeños espectadores en un cuento distinto. Las funciones, de 30 minutos de duración, combinan teatro, música en directo y participación del público, creando una experiencia única y cercana.

La programación se organizará de forma rotativa:

Viernes: Frozen

Sábado: Aladdín

Domingo: Encanto

Lunes: cerrado (excepto el 8 de diciembre, con Frozen)

Martes: Peter Pan

Miércoles: El Libro de la Selva

Jueves: Vaiana

En total, se ofrecerán cinco funciones diarias a las 11:00, 13:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas, con cierre los lunes (salvo el 8 de diciembre) y en fechas señaladas: 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero.

El espectáculo está interpretado por un elenco de actores-cantantes profesionales y dirigido a un público familiar, especialmente a niños y niñas de entre 3 y 12 años. La propuesta nace con la vocación de ser uno de los grandes planes navideños en Vigo, uniendo entretenimiento, música y la magia de los cuentos clásicos y contemporáneos.

Con esta iniciativa, "Olaf presenta… Cuentos Musicales" se convierte en una cita imprescindible dentro del calendario navideño vigués, ofreciendo un espacio donde la fantasía, la música y la ilusión se dan la mano en pleno corazón de la ciudad. Para más información y compra de entradas puedes visitar: https://entradas.vigoplan.com/es/