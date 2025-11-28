Objetivo: Que ningún niño de Vigo se quede sin sonreír estas Navidades

La Asociación Stop Vigo reedita, un año más, su campaña solidaria encaminada a que ningún niño ni niña se quede sin regalo estas Navidades. Se trata de "Cada neno un xoguete 2025", que buscará llevar "miles de regalos" a los más pequeños.

Esta iniciativa, en la que participan cada año entidades privadas y voluntarios de la ciudad, cumple su décimo sexta edición este 2025. Comenzó el pasado 1 de octubre y finalizará el próximo 23 de diciembre.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó las instalaciones de la asociación, y animó a todos los vigueses a que saquen su vena más solidaria: "Temos que conseguir que todos os nenos sorrían este Nadal porque a súa alegría será a nosa e por iso gustaríame tamén pedir a todos os vigueses que participen e doen", dijo.

En la edición de 2024 se recogieron más de 23.000 juguetes y, desde que existe esta iniciativa solidaria, se donaron más de 134.000 regalos. Además, en 2024 la campaña fue galardonada en los XXX Premios Ciudadanos.