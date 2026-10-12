El mercadillo de Navidad ideal para visitar en noviembre: puestos de artesanía, comercio local y mucho más

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Falta exactamente 74 días para el 25 de noviembre. No obstante, como bien sabemos, las celebraciones comienzan varias semanas antes. De hecho, los turrones ya han llegado a los supermercados.

A las distintas actividades dirigidas para el público infantil se suman numerosos mercadillos a la programación navideña en Galicia. De hecho, el municipio de Bueu (Pontevedra) ya ha anunciado el suyo propio, que abrirá sus puertas el próximo 27 de noviembre.

Bueu celebrará un gran mercadillo de Navidad en noviembre

Ya es oficial: el Concello de Bueu organizará el último fin de semana de noviembre, del viernes 27 al domingo 29, un mercadillo de Navidad con puestos de artesanía y comercio local para dar a conocer el tejido comercial del municipio.

"El mercado se celebrará en una carpa ubicada en la Plaza Massó, en pleno centro de la ciudad, y desde la concellería de Promoción Económica y Turismo se informa que los negocios interesados en participar deberán inscribirse a través del Registro General del Ayuntamiento o en la Sede Electrónica".

El plazo de solicitud estará abierto del 13 al 30 de octubre y las plazas se asignarán según el orden de inscripción, con preferencia para los establecimientos de Bueu.

"Las solicitudes recibidas después del 30 se incluirán en una lista de espera y podrán optar a una plaza si quedan vacantes", informa el Ayuntamiento.

Así pues, una vez asignados todos los puestos, solo quedará esperar al fin de semana del 27 al 29 de noviembre para pasear por el mercadillo navideño, comprar algún que otro regalito y, por qué no, añadir una nueva bola al árbol de Navidad.

El mercado de Navidad de Bueu se completará con una programación cultural paralela para animar a los vecinos a asistir y a realizar sus compras, además de actuaciones musicales y decoración con motivos navideños.