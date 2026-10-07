Confirmado: mercadillo vintage con ropa de segunda mano, DJ y talleres este 7 de noviembre en esta ubicación

Si estás pensando en renovar algunas prendas del armario de cara a la temporada de otoño e invierno 2026/2027, hay un plan en Vigo que no te puedes perder.

Buenas noticias para los amantes de la ropa vintage: el mercadillo Mercado Reciclado regresa un año más a la ciudad olívica con motivo de su cuarta edición.

Regresa el mercadillo vintage más esperado de Vigo

El evento de moda femenina y masculina, que se celebrará en la sede de A Morada Cooperativa (Rúa Enrique X. Macías, 6) llega con novedades más allá de la propia venta de ropa, desde actividades y música en directo hasta servicio de bar.

La organización ya ha abierto la convocatoria para que los negocios interesados puedan inscribirse y, con ella, ha desvelado también la fecha de la próxima edición: será el sábado 7 de noviembre.

El mercadillo permanecerá abierto desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, ofreciendo a los clientes la oportunidad de descubrir prendas a las que darle una segunda vida.

"Convocatoria aberta! Tes un proxecto artesanal, de segunda man, vintage, de deseño ou upcycling? Xa podes solicitar a túa participación na 4ª edición do Mercado Reciclado", informa la organización en redes sociales.

En ediciones anteriores, el mercadillo Mercado Reciclado ha contado con la participación de numerosos vendedores y artistas, entre ellos TZ Studio, Amaralea, Amorada Cooperativa y Dos Nudo Studio.

Por ahora, la convocatoria continúa abierta y todavía no se han confirmado los puestos participantes. No obstante, como viene siendo habitual, el evento contará con propuestas para todos los gustos.

Por otra parte, el evento contará con una programación paralela que incluirá diferentes actividades y talleres, música en directo a cargo de un DJ aún pendiente por confirmar y servicio de bar para amenizar la mañana o tarde de compras.

Para que los clientes puedan descubrir nuevas prendas y conocer de primera mano el proyecto de diversos emprendedores gallegos, la organización ha confirmado el siguiente horario de venta al público: desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

En total, serán nueve horas para renovar el armario, disfrutar de música en directo y participar en las diferentes actividades programadas.