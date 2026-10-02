La Guardia, Kiko Veneno, l0rna o Fito & Fitipaldis: ¿Qué conciertos acogerá Vigo en octubre de 2026? Treintayseis

La Guardia, Kiko Veneno, l0rna o Fito & Fitipaldis: ¿Qué conciertos acogerá Vigo en octubre de 2026?

El décimo mes de año promete unas semanas llenas de música en la ciudad olívica con variedad para todos los gustos y públicos. Por un lado, podremos disfrutar de conciertos de formaciones tan emblemáticas como La Guardia, Fito & Fitipaldis y artistas como Kiko Veneno o Julio Iglesias Jr., quien interpretará en directo los éxitos de su padre.

Por otro lado, también visitarán la ciudad olívica algunas nuevas voces de la escena musical española, como Sofía Ellar, quien se embarca en su gira nacional Ellarte de Cantar; y la rapera l0rna, una de las voces más conocidas dentro de la escena urbana contemporánea gracias a éxitos como MARIMANDONA y La Sacapuntas.

2 de octubre: Sofía Ellar

La cantautora Sofía Ellar actuará en la sala Rouge a principios de octubre Cedido

El viernes 2 a las 21:00 horas la sala Rouge acogerá el espectáculo en vivo de Sofía Ellar, cantautora española nacida en Reino Unido y afincada en Madrid. Este 2026 inicia por todo lo alto su gira nacional Ellarte de Cantar.

Desde su debut en 2017, Sofía Ellar no ha dejado de crecer. Su álbum de 2022, Libre, fue el trabajo que logró hacer que la cantautora fuera reconocida nacionalmente. A lo largo de estos años ha colaborado con artistas como Miki Núñez, Blas Cantó, Nando Agüeros y Álex Ubago.

Con esta nueva gira por España, Sofía Ellar se aventura a presentar en vivo las canciones de su cuarto disco, ELLAR. La sala Rouge será una de sus paradas imprescindibles.

16 de octubre: La Guardia

El grupo granadino La Guardia celebrará 40 años de éxitos en el Teatro Afundación de Vigo Cedida

El viernes 16 a las 21:00 horas aterriza en el Teatro Afundación el grupo granadino La Guardia, uno de los grupos de pop-rock español más emblemáticos de la historia musical.

La banda liderada por el legendario Manuel España se encuentra en plena gira, bautizada como Ruta 40, pues se trata de un emocionante recorrido por diferentes teatros y salas españolas para celebrar con su público más fiel su 40 Aniversario de éxitos.

¿Estás preparado para volver a disfrutar en directo de canciones como El Mundo tras el cristal, Mil Calles llevan hacia ti o Cuando brille el sol? ¡Entonces no te lo pienses más y consigue ya tus entradas!

23 de octubre: Kiko Veneno

Kiko Veneno aterriza en la ciudad olívica con un espectáculo íntimo y cercano Cedida

El viernes 23 a las 21:00 horas el Auditorio Mar de Vigo recibirá a Kiko Veneno, una de las voces más clásicas dentro de la escena flamenca española que fusiona este género con otros sonidos como el pop, rock o hasta la rumba.

En este nuevo encuentro, Kiko Veneno muestra su parte más íntima y cercana a su público con un emocionante concierto en el que repasará los mayores éxitos de su carrera.

Desde Echo de menos, pasando por su icónica versión de Volando voy y hasta Dice la gente. Si eres un fanático del sonido flamenco, esta es una cita que no te puedes perder.

23 y 24 de octubre: l0rna

La artista L0rna protagoniza una de las grandes citas musicales del mes de octubre en Vigo Cedida

El viernes 23 y sábado 24 a las 21:00 horas tenemos dos citas seguidas con la artista urbana l0rna en la sala Mondo. Las entradas del viernes 23 ya están agotadas, así que date prisa y consigue las del sábado 24 antes de que se agoten.

La rapera l0rna forma parte de la nueva ola de artistas urbanos que vienen a revolucionar el sonido juvenil de la escena española. Con tan solo 20 años, l0rna ha conseguido alcanzar grandes números con sus canciones, lo cual la ha llevado a hacer varios sold outs a lo largo de diferentes salas de España.

Entre los grandes éxitos de l0rna se encuentran La Sacapuntas, MARIMANDONA, IMAGINA CÓMO SOY y Lip Combo, junto a la rapera valenciana Metrika. ¡Esto y mucho más es lo que te espera en esta cita en directo!

24 de octubre: Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias JR y su nuevo espectáculo Cedida

El jueves 24 a las 20:00 horas será el turno de Julio Iglesias Jr. de subirse al escenario del Auditorio Mar de Vigo para darle voz a los grandes clásicos atemporales de su padre como parte de su World Tour.

Este emocionante espectáculo marcará la recta final de grandes espectáculos del mes de octubre. Julio Iglesias Experience es mucho más que un concierto. Se trata de un show ideal para vivir, sentir y escuchar las canciones del gran Julio Iglesias recreadas por su seguidor más fiel.

Si eres un fan de las canciones de este legendario autor este es un concierto que no te puedes perder. ¡Consigue ya tus entradas antes de que se agoten!

25 de octubre: Im-Pulse (Tributo a Pink Floyd)

La banda de tributo a Pink Floyd, Im-Pulse, actuará a finales de octubre en Vigo Cedida

El viernes 25 a las 20:00 horas se podrá disfrutar en el Teatro Afundación de un espectáculo de la mejor banda española de tributo a Pink Floyd: Im-Pulse.

Un show de más de dos horas y media en el que la banda malagueña interpretará los temas más icónicos del directo de P•U•L•S•E junto a otros grandes éxitos de su carrera. Para completar la experiencia, Im-Pulse prepara un espectáculo lumínico que consigue crear la atmósfera perfecta para disfrutar de la música de Pink Floyd.

Un espectáculo que se convierte en una experiencia en la que tendrás la oportunidad de sentirte como en un auténtico concierto de Pink Floyd. ¡No te lo pierdas!

30 de octubre: Fito y Fitipaldis

Fito & Fitipaldis llega al Palacio de la Ópera con una nueva versión de su 'Aullidos Tour' Cedida

El viernes 30 a las 21:00 horas llega al Auditorio Mar de Vigo uno de los nombres más icónicos del rock español: Fito & Fitipaldis, quien regresa con un recorrido por teatros y auditorios de su ya conocido Aullidos Tour.

En esta ocasión, podremos disfrutar de un espectáculo mucho más cercano, donde Fito & Fitipaldis y su formación interpretarán los éxitos de su último disco, El monte de los aullidos, junto a las canciones que todos nos sabemos de memoria.

Una oportunidad perfecta para disfrutar de la faceta más íntima de Fito & Fitipaldis. ¡No te lo pierdas! Las entradas están a punto de agotarse.

Conciertos de octubre día a día