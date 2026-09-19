El horario aproximado es de 10:00 a 14:00 horas Concello de A Guarda

El mercadillo ambulante ideal para visitar todos los sábados del mes: gran variedad de puestos de ropa y alimentación

El sábado marca el inicio del fin de semana, un corto periodo de descanso que algunos exprimen con una miniescapada y otros aprovechan para hacer la compra de la semana.

También hay quien opta por comenzar el día con una visita al mercadillo ambulante de A Guarda (Pontevedra). En esta villa marinera, los vendedores se reúnen cada sábado para ofrecer ropa, calzado y bolsos al mejor precio.

Una interesante selección de artículos

Vecinos de A Guarda y de otros municipios gallegos cercanos tienen una cita semanal en esta localidad. Cada semana, un variado mercadillo se instala en las calles Coruña y Rosalía de Castro, ofreciendo una interesante selección de artículos.

Con la llegada de la temporada otoñal, es el momento perfecto para hacer el cambio de armario, y el mercadillo de A Guarda se presenta como una buena oportunidad para encontrar todo lo necesario.

Chaquetas, sudaderas, pantalones de vestir y vestidos para una ocasión especial son algunas de las prendas que podrás encontrar en el mercadillo de A Guarda. También hay presentes puestos de alimentación (frutas, hortalizas, verduras, etc.), plantas y artículos variados.

El mercadillo semanal se celebra todos los sábados en horario aproximado de 10:00 a 14:00 horas en las calles Coruña y Rosalía de Castro. Si coincide con un día festivo, se suele cambiar la fecha. A continuación, te detallamos el calendario para las próximas semanas:

Sábado, 25 de septiembre

Sábado, 3 de octubre

Sábado, 10 de octubre

Sábado, 17 de octubre

Sábado, 24 de octubre

Sábado, 31 de octubre

Sábado, 7 de octubre

Y para completar la mañana de compras, "en la bajada al puerto (calle Concepción Arenal) se encuentra la Plaza de Abastos, que ofrece productos frescos y de calidad durante las mañanas (excepto los domingos)", indica el Ayuntamiento en su página web.

A Guarda, donde muere el Miño y se comen las mejores langostas

A Guarda Shutterstock

En el suroeste de la provincia de Pontevedra, A Guarda ofrece llamativas Casas Indianas, varios edificios religiosos importantes como la Iglesia de Santa María y fortalezas como el Castillo de Santa Cruz, situado en el punto más elevado de la localidad.

Para observar A Guarda desde las alturas hay varios miradores: As Loucenzas, Mirador da Capela Cruzada y Santa Trega, un imponente castro galaico, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural, habitado en la etapa final del Neolítico gallego.

Otro plan superdivertido es cruzar a Portugal en ferry o bañarse en las playas de Area Grande, Fedorento y O Carreiro. También puedes refrescarte en las playas fluviales de O Codesal, A Armona y Lamiña.