Vigo, la ciudad de las luces y los bailes: Proponen cinco encuentros abiertos a los mayores de la ciudad

Vigo es conocida como la ciudad de las luces por su famosa Navidad, y este otoño-invierno lo será también por sus bailes. Y es que el Concello ha impulsado el programa "Bailes en Vigo", abiertos a todos aquellos mayores de 65 años que quieran sumarse y pasar un buen rato disfrutando de la danza y de la compañía de otras personas.

La actividad se enmarca en la iniciativa "Vigo cidade amiga dos maiores" -dotado con 313.000 euros- y, en el primer semestre del año, logró reunir, según fuentes municipales, a más de 1.300 personas.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, destacó la "elevada demanda" de este programa. Los bailes arrancarán el próximo 10 de octubre y estos serán sus lugares de celebración: