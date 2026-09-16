Vigo, la ciudad de las luces y los bailes: Proponen cinco encuentros abiertos a los mayores de la ciudad
Se enmarcan en el programa "Bailes en Vigo", que se celebrará en las sedes de distintas asociaciones vecinales
También te podría interesar: Vigo ha sumado 15 intervenciones artísticas en sus calles: "Somos una ciudad referente en murales"
Vigo es conocida como la ciudad de las luces por su famosa Navidad, y este otoño-invierno lo será también por sus bailes. Y es que el Concello ha impulsado el programa "Bailes en Vigo", abiertos a todos aquellos mayores de 65 años que quieran sumarse y pasar un buen rato disfrutando de la danza y de la compañía de otras personas.
La actividad se enmarca en la iniciativa "Vigo cidade amiga dos maiores" -dotado con 313.000 euros- y, en el primer semestre del año, logró reunir, según fuentes municipales, a más de 1.300 personas.
El regidor de Vigo, Abel Caballero, destacó la "elevada demanda" de este programa. Los bailes arrancarán el próximo 10 de octubre y estos serán sus lugares de celebración:
- 10 de outubro: Asociación de Veciños de Beade.
- 24 de outubro. A.C.D.R. Helios de Bembrive.
- 7 de novembro. C.R.A.C. de Coruxo.
- 21 de novembro. Asociación Veciñal de Lavadores.
- 12 de decembro. A.V.S.D San Miguel de Oia.