Ha llegado a Action una mochila de viaje con bomba de vacío para llevar más equipaje: por menos de 20 euros

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida. Una escapada de fin de semana (o un viaje de 15 días al sudeste asiático) nos ayuda a desconectar de la rutina y a descubrir nuevos paisajes y culturas.

Hacer la maleta es el primer paso clave antes de viajar. Como no siempre es posible llevar un bulto de grandes dimensiones, Action ofrece una solución perfecta que aspira a convertirse en tu próxima compañera de viaje.

Ideal para escapadas de un fin de semana

Viajar con mochila nos permite una mayor movilidad y no tener que estar arrastrando la maleta todo el día si tenemos el tren de vuelta a última hora.

Para quienes estén buscando renovar la suya, Action tiene una por solo 19,95 euros, un precio al alcance de todos los bolsillos que ofrece, además, una excelente relación calidad-precio.

Está equipado con correas anchas para los hombros y una resistente asa Action

El modelo, con número de referencia 3224072, está equipado con correas anchas para los hombros y una resistente asa que te permitirá llevar la mochila cómodamente al trabajo, al colegio o de excursión por la ciudad.

En cuanto a su diseño, dispone de varios compartimentos que permiten mantener todo perfectamente organizado.

En este sentido, cuenta con un bolsillo principal, ideal para guardar ropa, un ordenador u otros objetos, y otros dos compartimentos más pequeños, perfectos para llevar documentos, tarjetas o el pasaporte.

"Ideal como mochila diaria y como equipaje de mano compacto. Si buscas una mochila práctica con mucho espacio y un diseño elegante, esta es tu opción", indica Action en la descripción del producto.

Sus medidas, de 30x17x42 centímetros, la convierten en una opción perfecta para llevar como equipaje de mano en una escapada de fin de semana. Además, incluye una bomba de vacío que permite comprimir la ropa para ganar espacio y llevar más prendas.

Es una solución muy práctica para añadir alguna camiseta, jersey fino o prenda adicional sin tener que cargar con más equipaje, especialmente ahora que se acerca septiembre y las temperaturas mínimas comienzan a descender de forma moderada.

Esta mochila de viaje al vacío está disponible en Action por solo 19,95 euros y en varios colores (beige, verde y negro). Como no es posible consultar el stock en tienda, lo mejor es acercarse al establecimiento más cercano para comprobar su disponibilidad.

Otra mochila de viaje por 9,90 euros

Sus medidas son de 27x17x40 centímetros. Ref: 3223622 Action

Para quienes tengan un presupuesto algo más ajustado, Action tiene otra mochila de viaje disponible por solo 9,90 euros. Sus medidas son de 27x17x40 centímetros y tiene capacidad para hasta 20 litros.

"Su tamaño compacto te permite deslizarla bajo el asiento del avión y tener todo al alcance de la mano. Sus anchas correas para el hombro te permiten llevar sin esfuerzo en desplazamientos urbanos, jornadas de trabajo o un día de excursión".

El material utilizado en este producto (poliéster) contiene al menos un 50% de material reciclado.