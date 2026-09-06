Así serán las Festas do Cristo de O Porriño (Pontevedra): Panorama, París de Noia, Touriñán y David Amor

O Porriño se prepara para celebrar las Festas do Cristo 2026 con una amplia programación que se extenderá durante todo el mes de septiembre y hasta el domingo 4 de octubre que combinarán música en directo, grandes verbenas, humor, deporte, gastronomía y propuestas para toda la familia repartidas por las calles y plazas del municipio.

La plaza Arquitecto Antonio Palacios, la calle Domingo Bueno y el aparcamiento de la calle Progreso se convertirán en algunos de los principales escenarios musicales de las fiestas, y aunque el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha avanzado que "todavía quedan importantes sorpresas por desvelar", el cartel ya incluye nombres destacados.

Entre ellos estarán SÉS, que actuará el viernes 25 de septiembre; Uxía, que llegará el domingo 20 con sus últimos trabajos y algunos de sus temas más conocidos; e Ialma, formación que llevará desde Bélgica la fuerza de sus panderetas el viernes 11.

Panorama, París de Noia y música para los más jóvenes

Las grandes orquestas volverán a tener un peso destacado en el programa. París de Noia actuará el viernes 25, Panorama lo hará el lunes 28 y El Combo Dominicano pondrá el cierre a las jornadas principales de las fiestas el domingo 4 de octubre.

El público más joven también contará con varias citas centradas en la música urbana, electrónica y alternativa. El sábado 3 de octubre se celebrará la XII edición del Montando Cristo Festival, con grupos como Hongo, In We Fall, The Pretty Shirts y Malkeda.

A la programación regresarán también el Dabuten Remember Festival, el sábado 26, y el Louro Valley Festival, previsto para el viernes 25. El Concello avanza además que los cabezas de cartel de ambos eventos se darán a conocer próximamente.

También vuelve el concurso "Tés talento", que, según el concejal de Fiestas, Beni Estévez, supone "una oportunidad más para encontrar nuevos valores".

Las actividades infantiles tendrán igualmente presencia durante todo el mes, con talleres, espectáculos de magia, música y cuentacuentos, entre otras propuestas.

David Amor, Touriñán y Janet Novás

El humor será otro de los grandes protagonistas de las Festas do Cristo. El programa incluye actuaciones de David Amor, el jueves 24 de septiembre; Xosé A. Touriñán, el sábado 26; y David Puerto, el jueves 1 de octubre.

El inicio oficial de las fiestas tendrá como uno de sus momentos centrales el sábado 26 de septiembre a las 13:30 horas, cuando la bailarina y actriz Janet Novás será la encargada de pronunciar el pregón. Esa misma jornada se celebrará también el II Festival Cristo de Bandas.

Los actos religiosos se concentrarán especialmente el domingo 27, con la Misa Solemne en honor al Santísimo Cristo de la Agonía y los tradicionales actos procesionales.

Carreras, torneos y Festa dos Callos

La programación mantiene además una importante vertiente deportiva, con citas ya consolidadas como la XIV Milla Porriñesa, que tendrá lugar el domingo 13 de septiembre, y la IV Carreira de Empresas - XV Interrunning, prevista para el domingo 20 y con las inscripciones ya abiertas.

A ellas se sumarán torneos de fútbol base, como la Atios Cup, además de competiciones de baloncesto y ciclismo.

El cierre gastronómico llegará el domingo 4 de octubre con la XXXIII Festa dos Callos, una de las citas más tradicionales del calendario festivo de O Porriño, que volverá a implicar a los establecimientos hosteleros de la localidad.