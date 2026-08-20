Esto es lo que más le ha llamado la atención a Violeta Mangriñan sobre Vigo: "Son aesthetic"

La influencer, empresaria y creadora de contenido valenciana Violeta Mangriñán se encuentra disfrutando de unos días de descanso en las Rías Baixas.

La fundadora de Maison Matcha ha compartido con sus más de 2,5 millones de seguidores que, a pesar de que ya había visitado Vigo en alguna ocasión, en estos días se disponía a conocer de verdad la ciudad.

A través de sus stories, la influencer ha ido compartiendo su día en Vigo, decantándose por la zona centro para disfrutar de la arquitectura de García Barbón y Policarpo Sanz y de algún matcha, la bebida que mejor le sabe y que también tiene su hueco en la ciudad olívica. Para ello se pasó por Around, en Marqués de Valladares, en donde quedó encantada con la calidad de este té lleno de propiedades. "No es publi", precisó al tiempo que recomendaba el local.

Pero si hubo un detalle que no pasó inadvertido para la creadora de contenido ese fue el relacionado con el mobiliario urbano de la ciudad y, especialmente, con los semáforos. Y es que la valenciana se mostró sorprendida con la forma que tienen los del centro, totalmente rediseñados: "Hasta los semáforos son aesthetic en Vigo", escribió acompañando una fotografía tomada en García Barbón.

Los semáforos de Vigo llaman la atención a Violeta Mangriñán. @Instagram Violeta Mangriñán

Vigo no es la única ciudad que dejó maravillada a la creadora de contenido, ya que confesó sentirse gratamente sorprendida con Baiona y A Illa da Toxa, a donde prometió regresar.