Viva Suecia arrasa con un emotivo concierto en Castrelos: "Moitas grazas Vigo"
Los conciertos de Castrelos se despedirán el próximo domingo 16 de agosto, con algunos de los grupos más reconocidos de la escena gallega
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Viva Suecia conquistó al público vigués en el que fue uno de los conciertos más emotivos del verano en Castrelos. El grupo murciano se dejó la piel sobre el escenario, conectando con el público desde el primer momento, interpretando sus grandes éxitos y lanzándose a hablar en gallego.
"Grazas Vigo y grazas Galicia", fueron las palabras que le dedicaron al público mientras llevaban puesta la camiseta del Celta.
Los conciertos de Castrelos afrontan este fin de semana su recta final con seis conciertos en dos días. Este sábado será el turno de Iván Ferreiro, que hará un repaso por sus grandes éxitos; y el domingo 16 de agosto será el festival FNAC Live, que traerá a Vigo los conciertos más gallegos del verano en Castrelos.
Horarios FNAC Live
- 19:15 horas: Apertura a cargo de DJ Bea Fernandes
- 20:15 horas: Eladio y los Seres Queridos
- 21:15 horas: DJ Bea Fernandes
- 21:35 horas: Fillas de Cassandra
- 22:50 horas: DJ Bea Fernandes
- 23:10 horas: The Rapants