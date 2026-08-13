Viva Suecia, Romería de San Roque y más: Los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo Quincemil

Este fin de semana nos despedimos de la edición de los conciertos de Castrelos, los cuales llevan acompañándonos desde el pasado mes de julio. Sin embargo, eso no significa que la ciudad olívica vaya a quedarse sin música, pues también podremos disfrutar de la tradicional Romería de San Roque.

Paralelamente, dará inicio una nueva edición de Interplanetario, el evento conocido por estar dedicado al universo Infinity y Warcrow. Para finalizar el fin de semana también tendrá lugar la primera edición de la Fiesta del Motor en el barrio de Beade.

Espectáculos de Castrelos

Viva Suecia. Viva Suecia

Los conciertos de Castrelos, conocidos por ser unos de los eventos más populares de Vigo en verano debido a sus precios populares, darán fin este domingo 16.

Los encargados de poner el broche de oro a esta gran edición de 2026 son tres queridas formaciones de la música gallega: The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y Los Seres Queridos, quienes participarán en el espectáculo bautizado como FNAC Live Vigo.

La programación completa de este fin de semana:

Viernes, 14 de agosto: Viva Suecia

El viernes 14 a las 22:00 horas aterriza en el Auditorio de Castrelos la banda murciana de fama internacional Viva Suecia. La formación, referente del indie rock español, llegará a la ciudad olívica como parte de su gira Hecho en tiempos de paz, homónima a su álbum del año pasado, que ya goza de un gran reconocimiento en el panorama musical español.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: 15 euros

Sábado, 15 de agosto: Iván Ferreiro

El sábado 15 a las 22:00 horas podremos disfrutar de una de las últimas grandes actuaciones de la edición de 2026 de los conciertos de Castrelos: Iván Ferreiro. El antiguo líder de Los Piratas se ha consolidado como uno de los cantautores más destacados del pop rock español con una increíble carrera en solitario que incluye éxitos como Turnedo, El pensamiento circular o Años 80.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: 10 euros

Domingo, 16 de agosto: FNAC Live Vigo

El domingo 16 se celebrará el evento musical FNAC Live Vigo, un mini festival en el que se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de tres de las formaciones más destacadas de la escena musical gallega: The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y Los Seres Queridos. A ellos se les sumará Bea Fernandes DJ, residente del club olívico Radar Estudios.

Hora : 20:00

: 20:00 Precio: 10 euros

Romaría de San Roque

Cartel de la edición de 2026 de la Romería de San Roque Cedida

La Romería Urbana más antigua de Galicia volverá a tener lugar durante el mes de agosto, más concretamente desde el viernes 14 hasta el lunes 17. Durante estas cuatro jornadas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de un amplio repertorio de conciertos en vivo, espectáculos y muchas más opciones de entretenimiento.

La programación completa de la Romería de San Roque 2026:

Viernes, 14 de agosto

22:00 horas - San Rockers

00:00 horas - Seguridad Social

Sábado, 15 de agosto

10:00 horas - Pasacalles Erderos dos Morenos

13:00 horas - Sesión vermú con Manolo Violinista

21:30 horas - Tona

23:00 horas - Bafana Bafana

00:30 horas - Familia Caamagno

Domingo, 16 de agosto

12:00 horas - Coral Riomao

12:00 horas - Procesión y actuación de la Banda Escola de Música de Beade

Todo el día - Animación por la finca con la Charanga Costamekrelos

20:00 horas - Son das Tabernas

22:30 horas - El Último Guateque

00:30 horas - Tenessee

Interplanetario

Cartel de la edición de 2026 del Interplanetario Interplanetario

El viernes 14, sábado 15 y domingo 16 son los tres días que han sido elegidos para celebrar una nueva edición del Interplanetario, un evento dedicado al universo Infinity y Warcrow, que tendrá lugar en el recinto del Auditorio Mar de Vigo.

Se celebrará el sexto año consecutivo de los ya conocidos Crow Awards, a los que además se sumará el nacimiento de los Pulpitzer Awards, un reconocimiento para todos aquellos que cuentan y documentan su historia más allá del Interplanetario.

I Fiesta del Motor en Beade

Cartel de la I edición de la Fiesta del Motor en Beade Cedida

El sábado 15 desde las 12:00 horas el barrio olívico de Beade estrena evento dedicado a los amantes del motor con la celebración de la 1.ª Fiesta del Motor en Beade en el Torreiro de fiestas del barrio.

A lo largo de toda la jornada se podrá disfrutar de exposiciones, sorteos, música en vivo, opciones gastronómicas y un ambiente racing insuperable.