Romería de San Roque de Vigo 2026: programación, conciertos y horarios

Del 14 al 17 de agosto, Vigo acogerá una de sus celebraciones más multitudinarias: la Romería de San Roque, en honor al patrón de la ciudad.

La festividad de San Roque se celebra el domingo 16 de agosto, jornada en la que tendrán lugar la tradicional misa y procesión. Al coincidir con domingo, el Concello de Vigo ha decidido trasladar el festivo local al lunes 17 de agosto.

En la finca que lleva el nombre del Santo, habrá hasta el lunes, día 17 de agosto, actuaciones musicales, mercados de artesanía, gastronomía y las ineludibles citas religiosas en la capilla.

La Hermandad Cultural y Social de San Roque presume de mantener vivo, cada año, un evento que, tal y como ellos mismos remarcan, comenzó a celebrarse en torno al año 1616. Son una veintena de personas las que, desde 2020, han querido organizar y prolongar el espíritu de una romería que, según la organización, logra reunir diariamente a más de 10.000 personas.

Seguridad Social, Tennessee y la Tuna

La programación musical de la Romería de San Roque está encabezada por Seguridad Social. La conocida banda valenciana actuará el viernes 14 junto a San Rockers, en la primera jornada de unas fiestas que volverán a combinar conciertos, música tradicional, sesiones vermú y actividades para todos los públicos.

El sábado 15 subirán al escenario Familia Caamagno, Bafana Bafana y la Tuna. La programación de la jornada incluirá también una sesión vermú con música en directo y un pasacalles a cargo de los gaiteiros Erdeiros dos Morenos, que recorrerán el entorno del recinto festivo.

La oferta musical continuará el domingo 16 con las actuaciones de Tennessee, El Último Guateque y Son das Tabernas. También habrá actuación de la Charanga Costamekrelos, la Escola de Música de Beade y la Coral Riomao, reforzando la presencia de agrupaciones locales y de música popular dentro del programa.

El lunes 17, última jornada de las fiestas, estarán Nexus Disco, la propuesta infantil Disco Nenos Party San Roque, el espectáculo de Jorge Mago y la Banda de Música Unión Musical de Coruxo y se celebrará una sesión vermú acompañada de empanada Furrú.

Programación completa

Viernes 14 de agosto

A las 21:00 horas tendrá lugar la inauguración oficial con el tradicional chupinazo, que este año rendirá homenaje a las personas que, generación tras generación, han hecho posible que la Romaría de San Roque llegue hasta nuestros días.

22:00 horas: San Rockers. La banda viguesa abrirá los conciertos con un repertorio de clásicos del rock y grandes temas para calentar motores.

00:00 horas: Seguridad Social. Una de las bandas más emblemáticas del rock español llegará a San Roque con éxitos como 'Chiquilla' o 'Quiero tener tu presencia'.

Sábado 15 de agosto

Erdeiros dos Morenos: Sus pasacalles y actuaciones recorrerán la finca llevando la música tradicional a distintos puntos de la celebración.

Sesión vermú con Manolo Violinista. Una propuesta musical para acompañar uno de los momentos destacados de la jornada.

21:30 horas: Tona. La banda viguesa abrirá la noche con un directo cargado de rock y personalidad.

23:00 horas: Bafana Bafana. Ritmo y energía con un repertorio pensado para hacer cantar y bailar al público.

00:30 horas: Familia Caamagno. Uno de los referentes del indie gallego pondrá el broche de oro a la noche del sábado.

Domingo 16 de agosto

12:00 horas: Misa Mayor. La celebración contará con el acompañamiento de la Coral Riomao. Al finalizar la misa, Procesión de San Roque: la imagen del santo recorrerá las calles del barrio.

13:00 horas: Banda Escuela de Música de Beade. Acompañará la procesión y ofrecerá una actuación en la finca.

20:00 horas: Son das Tabernas. La formación amenizará la tarde y preparará el ambiente para la programación nocturna.

22:30 horas: El Último Guateque. Repaso a grandes éxitos del pop y el rock en español.

00:30 horas: Tennessee. La banda cerrará la noche del domingo con un directo basado en clásicos y grandes dosis de energía.

Lunes 17 de agosto

12:00 horas: Banda de Música Unión Musical de Coruxo. Ofrecerá un concierto para iniciar la última jornada de la romería.

13:30 horas: Sesión vermú y tradicional degustación de la empanada de furrú. Una de las citas más esperadas de San Roque, que reunirá a vecinos y visitantes alrededor de esta tradición gastronómica.

18:30 horas: Mago Jorge Lorenzo. Espectáculo de magia, humor y participación dirigido a pequeños y mayores.

20:00 horas: Nen@s Party San Roque. Fiesta infantil con música y animación para los más pequeños.

22:30 horas: Nexus Disco. La formación pondrá el punto final a San Roque 2026 con música para bailar hasta el último minuto.

Programación musical

Viernes 14 de agosto

22:00 horas: San Rockers

00:00 horas: Seguridad Social

Sábado 15 de agosto

Erdeiros dos Morenos: pasacalles y actuaciones durante la jornada.

Sesión vermú: Manolo Violinista

21:30 horas: Tona

23:00 horas: Bafana Bafana

00:30 horas: Familia Caamagno

Domingo 16 de agosto

13:00 horas: Banda Escuela de Música de Beade

Charanga Costamekrelos: actuaciones durante toda la jornada.

20:00 horas: Son das Tabernas

22:30 horas: El Último Guateque

00:30 horas: Tennessee

Lunes 17 de agosto