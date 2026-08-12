Confirmado: estos son los tres mejores sitios de Vigo para ver el eclipse de Sol del 12 de agosto

Vigo ultima los preparativos para su cita con el cielo este 12 de agosto. Apenas quedan unas horas para disfrutar del fenómeno astronómico que promete movilizar a miles de personas en distintos puntos de la ciudad.

El eclipse total de Sol, que en Vigo se verá de forma parcial, aunque rozando el 100%, oscurecerá el cielo durante unos segundos y promete convertirse en un espectáculo excepcional que no volverá a repetirse en muchos años.

¿Dónde puedo ver el eclipse de Sol en Vigo?

Ante la inminente llegada del fenómeno, muchas personas todavía se preguntan desde dónde podrán disfrutarlo mejor. Entonces, ¿cuáles son los mejores lugares de Vigo para observar el eclipse?

Monte Alba

Vistas desde el entorno del Monte Alba. Wikipedia

Aunque el eclipse del Sol no será total en Vigo, el espectáculo está asegurado. El Monte Alba es, sin duda, uno de los mejores sitios para su observación. Está situado a 502 metros sobre el mar, lo que garantiza un horizonte despejado, además de unas vistas increíbles de la ría y las Islas Cíes.

La Luna se situará entre el Sol y la Tierra a partir de las 19:32 horas, dando comienzo al eclipse. El máximo se alcanzará a las 20:30 horas, mientras que la fase parcial se prolongará hasta las 21:23 horas.

Ante la posible afluencia de personas, se recomienda acudir con antelación para evitar aglomeraciones y poder encontrar un buen lugar desde el que contemplar el fenómeno astronómico.

Monte do Castro

Vista aérea del Monte do Castro, en Vigo. Shutterstock

El gran parque urbano de Vigo será otro de los puntos destacados para el eclipse de esta tarde. El Monte do Castro es el parque con las mejores vistas de la ciudad olívica sobre la ría y uno de los lugares recomendados por la corporación local.

En plena ciudad de Vigo, el Monte do Castro es el corazón verde de la ciudad, con gran cantidad de elementos históricos que hacen de este lugar un sitio aún más especial para observar el eclipse que oscurecerá el cielo a las 20:30 horas.

Mirador de A Madroa

Vistas desde el mirador de A Madroa. Daniele Guandalini

Cerramos esta pequeña selección de puntos destacados desde donde observar el eclipse con el mirador de A Madroa. Se sitúa en la cumbre del parque forestal homónimo y desde él se puede ver la ensenada de San Simón, las Islas Cíes, el litoral de Moaña y Cangas, y los montes O Galiñeiro y Alba.

Otros enclaves estratégicos y lugares prohibidos

Otros enclaves estratégicos identificados por el Concello son: el mirador del Paseo de Alfonso, el paseo de Bouzas, Cabo Estai, zonas y viviendas con vistas a las Islas Cíes y la playa de Samil.

Por otro lado, el Monta da Guía, pese a ser uno de los puntos más altos de Vigo, ha sido descalificado por la Xunta. El motivo es claro: no reúne los requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones.