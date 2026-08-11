O Porriño (Pontevedra) ofrece autobuses gratuitos para disfrutar del eclipse desde Monte Faro

O Porriño (Pontevedra) tampoco se quiere perder el eclipse de este miércoles 12 de agosto. Para facilitar la llegada de las personas a Monte Faro de Budiño, el Concello habilitará un servicio de transporte gratuito desde el casco urbano para disfrutar del fenómeno astronómico.

Los autobuses saldrán desde Avenida de Galicia y la N-550 a las 17:00, 17:40 y 18:25 horas, y regresarán desde el Faro, tras el eclipse, a las 22:15, 23:00 y 23:45 horas. Debido a la orografía del terreno, el transporte dejará a los vecinos a unos dos kilómetros de la cima.

Cada viaje tendrá 37 plazas disponibles, que se concederán por orden de llegada. Además, el Concello habilitará dos zonas de aparcamiento para vehículos en la zona y dar cabida a todo aquel que quiera subir a este entorno.

Reparto de gafas

El Concello repartirá 1.000 gafas homologadas en Faro do Budiño para las personas que decidan contemplar desde ahí el eclipse. También repartirá 750 este miércoles por la mañana a niños y niñas menores de 18 años y empadronados en O Porriño.

Asimismo, habrá un puesto de comida y bebida gestionado por la Comisión de Fiestas de San Blas. Esta iniciativa forma parte de la programación especial 'Sombra e luz. Vive a eclipse no Faro de Budiño', organizada para este miércoles 12 de agosto.