Abel Caballero vuelve a sacar los "pasos prohibidos" en O Marisquiño

Abel Caballero lo ha vuelto a hacer. El alcalde de Vigo ha regresado a la pista de 'break' para dejar su sello en O Marisquiño 2026, en lo que es ya una de las escenas tradicionales del festival urbano.

O Marisquiño celebró este domingo el cuarto y último día de competición en la playa de Samil. Una intensa actividad deportiva que reunió las finales de World Cup Skateboarding, BMX, Flatland, Basket 3x3, Breaking y las modalidades adaptadas.

Como ya es tradición, el regidor olívico visitó las instalaciones durante esta jornada y no renunció a la oportunidad de sacar los "pasos prohibidos" en la pista de 'breaking' del festival de deporte y cultura urbana.

Abel Caballero dejó un año más su sello sobre el sello de Samil. "El mejor breakdance del mundo se baila en Vigo. (...) Este Marisquiño hoy va a concluir y es el mejor Marisquiño de la historia", ha afirmado el alcalde.

"Voy a practicar todo el año, porque me inscribo y me presento aquí también", ha advertido el regidor olívico, como recoge el vídeo publicado por la comunicación en redes sociales y que ya acumula 283.000 visualizaciones en Instagram.