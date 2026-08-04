A Laxe se suma a O Marisquiño con talleres gratuitos de arte urbano, parkour y customización

Desde este jueves 6 hasta el domingo 9 de agosto, coincidiendo con la celebración del festival O Marisquiño, el centro comercial A Laxe organiza una serie de actividades gratuitas para acercar la cultura urbana a todos los públicos.

En concreto, el jueves 6, a partir de las 17:00 horas, el público infantil podrá disfrutar de un taller de Sharpie Art, un taller interactivo en el que las y los participantes decorarán los cubos con rotuladores de pintura acrílica y empleando el estilo Doodle Art, un patrón continuo de dibujos, personajes y trazos expresivos. Serán tres pases de una hora, cada uno limitado a un máximo de 20 personas con acceso por orden de llegada.

El viernes 7, a las 18:00 horas, el artista y creador de contenido Ourisazo protagonizará la jornada de customización de ropa. Quien lo desee, podrá acercarse al centro con sus prendas de ropa preferidas (zapatillas, chaquetas o bolsas de tela) y el de Santiago las intervendrá y personalizará en el momento con su reconocible estilo, de forma totalmente gratuita.

Ourisazo es un creador multidisciplinar que dispone de una amplia y sólida comunidad de seguidores en redes sociales, gracias a sus proyectos creativos y de arte urbano, desde el graffiti hasta la ilustración, el tatuaje y el textil. De hecho, ha lanzado su propia marca, muy centrada en la estética street, Galicia y la cultura urbana.

El sábado 8, A Laxe se transforma en la meta del MTB Downtown del Marisquiño.

El domingo 9, a partir de las 17:00 horas, un taller de parkour para que los más pequeños de la casa se inicien en una de las disciplinas más vistosas de la cultura urbana. En cuatro pases de media hora, y limitado a treinta personas cada uno por orden de llegada, los monitores introducirán a los chicos y chicas en las técnicas esenciales del movimiento adaptado al entorno.

Como patrocinador del Marisquiño, las actividades del fin de semana forman parte de una serie de acciones diseñadas por A Laxe para mejorar la experiencia del público alrededor del festival. Además, el centro comercial luce una ambientación ad hoc para el evento, con un photocall especial con skates, bicicletas y hasta una tabla de surf estática en la que el público podrá probar su equilibrio.

Por último, tanto en las inmediaciones del edificio como en Samil, el centro de ocio A Laxe dinamizará al público asistente al festival con su particular "Hombre Tarjeta", una activación made in A Laxe x Marisquiño que interactuará con los espectadores y entregará premios diseñados para la ocasión.