El mercadillo ambulante ideal para visitar 2 días al mes: puestos de ropa, alimentación, agricultura y más

Los llamados feirones en Galicia son una gran tradición que forma parte de la cultura popular de la comunidad. En la mayoría de los municipios gallegos se celebran estos mercadillos ambulantes, donde se pueden encontrar productos de todo tipo a precios asequibles. Algunos tienen lugar semanalmente, mientras que otros se celebran una vez al mes o cada quince días.

Uno de los más conocidos es el de O Carballiño (Ourense), que se celebra dos veces al mes y reúne una gran variedad de puestos con productos de alimentación, artesanía, ropa y otros artículos. Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de degustar el pulpo, producto estrella de la localidad.

Feirón que se celebra dos veces al mes

Mercadillo de O Carballiño, en Ourense¡ turismo.carballino.gal

Si hay dos días señalados en el calendario de O Carballiño, esos son el 16 y el último día de cada mes. En estas fechas se celebra su tradicional feirón, uno de los mercados más populares de su comarca, que convierte las principales calles de la localidad en un gran escaparate al aire libre. Solo hay una excepción: cuando el último día del mes coincide en domingo, este se pasa al sábado.

Durante estas dos jornadas, cientos de visitantes recorren el municipio para disfrutar de su ambiente festivo y descubrir la amplia oferta de los puestos ambulantes. Entre ellos es posible encontrar ropa, accesorios, calzado, productos de alimentación, artículos de agricultura, jardinería, ferretería y muchas otras opciones para todos los gustos.

Feirón de O Carballiño, en Ourense turismo.carballino.gal

Desde Turismo O Carballiño destacan que son "los mejores días del mes para hacer compras en la villa y disfrutar de nuestro plato típico", una combinación que, sin duda, atrae a tantos interesados en vivir esta experiencia.

Y es que, además de las compras, el gran protagonista de este feirón es el pulpo. A los numerosos puestos del mercado se suman las tradicionales pulpeiras, donde se prepara este producto siguiendo la receta más tradicional. "¿Qué mejor que un buen pulpo para acompañar una jornada de compras?", continúan desde Turismo O Carballiño.

Pulpeira en O Carballiño turismo.carballino.gal

El pulpo es mucho más que un plato en esta localidad ourensana. Su importancia es tal que desde 1962 se celebra una fiesta en su honor, la Festa do Pulpo, declarada de Interés Turístico Internacional y que este año celebra su 64ª edición.

Por ello, aprovechar la visita al feirón de O Carballiño es la oportunidad perfecta para combinar compras y gastronomía exquisita, así que no dudes en pasarte por este municipio de Ourense el 16 o el último día del mes.