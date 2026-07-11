La piscina gratuita en pleno Camino de Santiago para combatir el calor este verano: "Una parada agradecida"

El verano es la época más popular para hacer el Camino de Santiago. Sin embargo, las altas temperaturas pueden convertir cada etapa en un reto añadido para los peregrinos.

Para hacer frente al calor, municipios como Pontecesures (Pontevedra) ofrecen piscinas municipales de acceso gratuito, tanto para peregrinos como para el resto de visitantes y vecinos.

Abre todos los días de 16:00 a 21:00 horas

Situado en la comarca de Caldas, al norte de la provincia de Pontevedra, Pontecesures se encuentra entre las últimas etapas del Camino Portugués antes de llegar a la capital gallega.

Durante el verano, Pontecesures recibe la visita de numerosos peregrinos, y algunos de ellos aprovechan que la piscina municipal es gratuita para refrescarse y descansar antes de continuar su viaje.

A orillas del río Ulla, el complejo acuático cuenta con dos vasos de baño, uno de ellos para los más pequeños, además de una amplia zona ajardinada con césped y varias palmeras donde relajarse entre baños.

A diferencia de otras piscinas municipales de la región, la de Pontecesures es totalmente gratuita y su horario de apertura es de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo.

Hasta el próximo 31 de agosto, el recinto abrirá sus puertas para que vecinos, peregrinos y visitantes puedan disfrutar del verano.

"Esta piscina es un oasis durante el Camino de Santiago Portugués cuando llegas a la etapa de Padrón. Nosotros volvimos caminando a Pontecesures para pasar una tarde a remojo y luchar contra el calor", señala Vera.

Daniel, por su parte, agrega: "Venimos haciendo el Camino de Santiago y el día que paramos en el pueblo, aprovechamos la piscina. Es gratuita para locales y foráneos con sillas y duchas".

Para mantener las instalaciones en buen estado, el Ayuntamiento pide la colaboración de todas las personas usuarias, respetando los espacios comunes y haciendo un uso responsable.

"Es obligatorio seguir en todo momento las indicaciones de los socorristas y del personal encargado del mantenimiento de las instalaciones", recuerdan desde el propio Concello.

¿Cómo llegar?

La piscina municipal de Pontecesures se encuentra en la avenida Eugenio Escudero, junto a la orilla del río Ulla y al lado de un parque infantil con diferentes juegos. En las calles próximas es posible encontrar aparcamiento gratuito.