Los chiringuitos de Vigo se quedan sin conciertos este verano: "Es un servicio que damos de forma gratuita"

Los chiringuitos de la ciudad de Vigo se quedan sin uno de sus principales atractivos: los conciertos. El Concello de Vigo ha anunciado este hecho en un comunicado remitido esta misma semana a los propietarios, instándoles a detener la actividad musical.

Pese a esta prohibición, los propietarios de los chiringuitos insisten en que los pliegos de la concesión municipal firmados al principio de la temporada no prohíben la celebración de actuaciones musicales. Los hosteleros aseguran que la referencia a la prohibición de conciertos fue incorporada posteriormente en una nota informativa y no figura en el documento que rige la concesión.

"En los pliegos pone que un quiosco puede vender bebidas y comida, pero no dice nada de música, ni de conciertos ni de actividades musicales", explica un responsable de uno de los establecimientos afectados. Según sostiene, el aviso recibido por parte del Concello incluía un párrafo en el que se prohibía expresamente la música, una cláusula que, afirma, "añadieron ayer" y que no aparece en el pliego original.

Los empresarios rechazan además que las actuaciones puedan considerarse una actividad extraordinaria. Defienden que se trata de actuaciones culturales gratuitas de grupos locales, sin cobro de entrada ni incremento del precio de las consumiciones durante los conciertos. "Es un servicio que damos de forma gratuita", señala.

Asimismo, aseguran que cumplen con todos los requisitos legales para organizar estas actuaciones. Entre ellos, destacan el pago de los derechos de autor a la SGAE, la contratación del correspondiente seguro de responsabilidad civil y el cumplimiento de la normativa en materia de ruido.

Por su parte, desde el Concello de Vigo sostienen que los pliegos recogen que se trata de "quioscos expendedores de comida y bebida", por lo que no pueden realizar ninguna actividad no relacionada con lo anterior, independientemente de que sea lucrativa o no.

Por otra parte, los responsables de los quioscos también ponen en duda que las actuaciones hayan generado molestias vecinales. Según explica este responsable, hace dos semanas consultó directamente al Concello si existían quejas relacionadas con los conciertos y la respuesta fue que únicamente constaban dos incidencias en otros establecimientos, sin relación con la música en directo. "Los vecinos estaban encantados", afirma.