Los Fuegos de Bouzas se podrán seguir desde el mar con viajes especiales desde Vigo y Cangas

Del 17 al 20 de julio, la ciudad de Vigo celebra una de sus fiestas populares más famosas: las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos, en el barrio de Bouzas, uno de los eventos más emblemáticos del verano en Vigo gracias a su espectáculo de fuegos artificiales.

Con motivo de esta celebración de las Fiestas de Bouzas, la naviera Mar de Ons pondrá en marcha su servicio especial nocturno para seguir desde el mar el tradicional espectáculo piromusical, previsto para las 23:00 horas del domingo. La edición de este año estará dedicada a Federico García Lorca, coincidiendo con el 90 aniversario de su muerte.

Para esta cita, la naviera ofrecerá salidas especiales desde los puertos de Vigo y Cangas. Los usuarios podrán escoger entre dos modalidades de viaje, con catering o sin él, y ambas opciones contarán con animación musical con DJ a bordo.

"Los Fuegos de Bouzas son una de las citas más esperadas del verano en Vigo y cada año son muchos los pasajeros que deciden contemplarlos desde la ría. Este servicio especial nos permite ofrecer una forma diferente de asistir al espectáculo y disfrutar de una celebración muy vinculada a la ciudad y a su tradición marítima”, destaca la responsable comercial de Mar de Ons, Silvia Torres.

Los billetes ya están disponibles a través de la página web de la naviera y en el teléfono 986 22 52 72. En cuanto a las tarifas, el servicio con catering tendrá un precio de 30 euros para adultos y 15 euros para niños de 3 a 12 años. Por su parte, la opción sin catering será de 24,50 euros para adultos y 10 euros para niños. En ambos casos, los menores de 3 años viajarán gratis.