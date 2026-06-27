El pueblo con un balneario del siglo XIX donde puedes alojarte: un hotel con 62 habitaciones y vistas al río

Los hoteles-balnearios son uno de los favoritos por los gallegos a la hora de planificar una mini escapada, ya que ofrecen todo lo necesario para disfrutar de una experiencia completa: comodidad, relajación y energías renovadas.

En Galicia existen muchas opciones a la hora de escoger un balneario. Incluso, algunos tienen más de dos siglos de vida, como es el caso del Balneario Acuña, en Caldas de Reis (Pontevedra), cuyo reconocimiento de las propiedades de sus aguas se remonta al año 1813.

Aguas a 30º y zonas ajardinadas

Piscina exterior del Balenario Acuña Relais Termal Balneario Acuña

Si quieres hacer una escapada a un balneario, pero hay tantos en Galicia que no sabes cuál escoger, una opción ideal es el balneario Acuña porque ofrece una estancia de hotel maravillosa junto a un área termal en la que destaca la piscina de agua mineromedicinal, la gastronomía que ofrece en su restaurante y, por supuesto, el bonito entorno en el que se encuentra.

El reconocimiento de las propiedades del agua de este balneario se remonta a 1813, año en el que "son declaradas de Utilidad Pública por sus propiedades mineromedicinales". En él podrás disfrutar de distintos circuitos y tratamientos, así como una piscina exterior de agua termal mineromedicinal.

Las aguas del balneario Acuña ayudan a mejorar problemas respiratorios crónicos como la rinitis, faringitis, laringitis, bronquitis y asma gracias a sus propiedades broncodilatadoras. También tienen efecto analgésico y relajante.

Sin duda, su espacio más destacado es la piscina termal, la cual se mantiene a 28º. Ten en cuenta que solo pueden acceder a ella los clientes alojados en el hotel. De lo contrario, hay que pagar entrada.

Otro de sus grandes atractivos es Aquis Celenis, un edificio ubicado en los jardines del Balneario, y con un sorprendente jacuzzi con vistas al río Umia. Dispone de ducha circular, ducha en columna, sala de niebla, baño de vapor, fuente de hielo, bañera de hidromasaje o jacuzzi exterior.

Aquis Celenis del Balenario Acuña Relais Termal Balneario Acuña

También tienen otra opción llamada 'Balnea Murmurante', que cuenta con una piscina interior termal y dinámica con chorros subacuáticos para espalda, piernas y pies, así como cascadas para cervicales, una experiencia completa para relajarte y disfrutar.

62 habitaciones de hotel

Interior del hotel en el Balneario Acuña Relais Termal Balneario Acuña

El balneario Acuña se sitúa en pleno Camino de Santiago Portugués, motivo por el que se le conoce como "el Balneario de los Peregrinos", debido al gran número de caminantes que deciden alojarse en alguna de sus 62 habitaciones para descansar.

El hotel de este balneario está formado por dos edificios situados a orillas del río Umia. El primero fue construido a finales del siglo XIX y reformado en el año 2007. El segundo es un edificio bajo de habitaciones, junto a la zona ajardinada en la que se encuentra la piscina termal exterior.

Se admiten mascotas, pero debes avisar previamente para evitar cualquier malentendido.

Cocina casera y tradicional

Restauración en el Balneario Acuña Relais Termal Balneario Acuña

En el balneario Acuña puedes escoger entre su restaurante o la Taberna Galega Ultreia. El restaurante cuenta con un amplio comedor en el edificio histórico principal, desde el que puedes degustar rica comida tradicional con vistas hacia el río Umia.

Se ofrece desayuno buffet y, en horario de comida y cena, menús con platos caseros. El precio del menú es de 26€ por adulto y 15€ por niño e incluye primero, segundo y postre.

La Taberna Galega Ultreia se sitúa dentro de las instalaciones del Balneario y cuenta con una gran terraza con vistas a los jardines y la piscina. Ofrece una carta con productos locales, con platos como pulpo a feira, pulpo a la parrilla, mejillones, chipirones, arroces, ensaladas, bocadillos y postres, destacando la tarta de Santiago.