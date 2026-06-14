El parque acuático hinchable con el tobogán más grande de España reabrirá el 26 de junio: 13 metros de adrenalina

El calor ya empieza a notarse y, para combatirlo, no hay nada mejor que una escapada refrescante a la playa.

Aunque en Galicia cuenta con cientos de kilómetros de costa, los vecinos del interior tendrán este verano una alternativa de lo más atractiva.

Presume de tener el tobogán hinchable más grande de España

A solo dos horas en coche de O Barco de Valdeorras (Ourense) reabrirá el parque acuático hinchable que presume de tener el tobogán más grande de España.

Con apenas 200 habitantes, según los datos del INE, Milles de la Polvorosa (Zamora) se convertirá este año en el epicentro del verano gracias a Ocellum Aqua Park.

El parque acuático ultima los preparativos para su apertura, prevista para el próximo 26 de junio, y lo hará con novedades para los visitantes.

En concreto, el complejo contará con atracciones para todos los públicos. Entre ellas destaca un tobogán hinchable de 13 metros de altura y 25 metros de largo, considerado el más grande de España.

A buen seguro, será una de las grandes atracciones del verano. No obstante, Ocellum Aqua Park contará con otras divertidas propuestas: piscinas y zonas infantiles, saltos y adrenalina, y mucho más.

En un amplio recinto rodeado de zonas verdes, la temporada de verano arrancará en las próximas semanas. En concreto, el 26 de junio será la fecha elegida para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición.

Este parque hinchable, el primero construido en Castilla y León, contará con un amplio horario de apertura: de lunes a viernes, desde las 13:00 horas a las 20:30 horas, y los sábados y domingos, desde las 12:00 horas a cierre.

Además de piscinas y toboganes hinchables gigantes, el complejo cuenta con otros servicios complementarios, como un restaurante con terraza cubierta para recargar energías.

El establecimiento ofrece una carta variada y a precios populares. Entre las opciones disponibles, destacan los pinchos, las hamburguesas, las pizzas y otros platos ideales para compartir en un ambiente distendido.

¿Cómo llegar a Ocellum Aqua Park?

Tanto pequeños como mayores podrán divertirse mientras se refugian de las altas temperaturas, convirtiéndose en una opción especialmente atractiva para los gallegos residentes en la provincia de Ourense por su cercanía.

Llegar a Ocellum Aqua Park es muy sencillo. La ruta más rápida pasa por la autovía A-6 hasta Benavente (Zamora), donde hay que tomar la carretera ZA-P-2544 para llegar al parque acuático.

Desde O Barco de Valdeorras, el trayecto tiene una duración aproximada de dos horas.